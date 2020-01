Kan man måle, når sjælen skælver?

Alt for længe er kulturlivet blevet talt ned som velfærdssamfundets flødeskum. Men kunst og kultur har håndgribelig og dokumenterbar værdi i samfundet og for menneskers liv, så lad os genrejse ambitionerne på kulturlivets vegne.

Vi ved det alle sammen. Så hvorfor er det så svært at tale om? At en kunstnerisk oplevelse kan have enorm værdi, som sætter dybe spor i os, ja, den kan forandre os for altid. Alligevel bliver argumenterne ofte tynde, når værdien af kunst og kultur skal beskrives.