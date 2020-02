Eva Smith: Hvor er de embedsmænd, der tør sige fra?

Retssikkerheden er under pres som følge af et embedsværk, der er alt for politisk lydhøre, mener juraprofessor Eva Smith. For eksempel har en person, der risikerer at miste sit danske statsborgerskab, kun en frist på fire uger til at indbringe afgørelsen for domstolene. Men en person, der sidder i en flygtningelejr i Syrien, kan ikke tilgå sin e-Boks, påpeger Eva Smith.