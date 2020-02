Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Ung prisbelønnet forfatter: Vil min barsel koste mit forfatterskab?

Det er absurd og stødende, at staten ikke forsøger at gøre det lettere for kvindelige kunstnere at forene det kunstneriske virke med forældreskabet.