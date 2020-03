Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Morten Østergaard: Derfor stiller jeg et ultimatum til regeringen om klimaet

Ingen klimaplan og klimaaftale – ingen regering. Hvad får mig til at sætte tingene helt på spidsen med beskeden om, at for os radikale er den grønne omstilling så presserende, at dét er bundlinjen for forårets politiske arbejde?