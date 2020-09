Københavnernes fordomme mod jyder: Du er snu, du er enhver kvindes mareridt, og din bil har en jydekrog

Min kone og jeg stammer begge to fra Jylland. Det kan nok ikke sådan umiddelbart ses på os; men ikke så snart har vi åbnet munden for at sige noget, før vi er afsløret: Ingen med bare det mindste anlæg for sprogøre kan være i tvivl: Vi er fra Jylland.

Det røbes med uafviseligt afslørende klarhed: ureglementerede tryk og betoninger; der optræder stød, hvor stød ikke har noget at gøre; der lyder bløde konsonanter, hvor de skulle have været hårde, hårde, hvor de skulle have været bløde; vi kommer til at sige ’hans’ eller ’hendes’ i stedet for ’sin’ eller ’sine’, og karbonade, hvor det hedder krebinet, og så videre, al den slags.

Fældende beviser. Alt det, der røber én.