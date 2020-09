Professor i filosofi om omskæringsdebatten: Hvorfor er det lige netop den kropslige integritet der sættes så højt? Hvorfor taler ingen om barnets psykiske eller mentale integritet?

25. juni 2018 kom Det Etiske Råd med en udtalelse om rituel omskæring af drenge. 15 ud af 17 rådsmedlemmer var imod et forbud. Den 14 sider lange skrivelse rummer en række eftertænksomme overvejelser og vigtige pointer, som desværre synes noget overset i den aktuelle debat.

Udtalelsen fra Det Etiske Råd fremhæver indledningsvis, at man bør respektere de forskellige synspunkter, og at man udmærket kan være imod omskæring af drengebørn af etiske grunde, uden at dette hænger sammen med en generel nedvurdering af de religiøse minoriteter, som udøver denne praksis.

Jeg er selvfølgelig enig. Til gengæld kan man vel heller ikke fortænke de samme minoriteter i at føle sig ramt, når markante politikere som Marie Krarup (DF) kalder omskæring for ’ulækker’ (skønt hun alligevel går imod et forbud), når det i debatten dels bliver fremført, at der er tale om et ’klamt’, ’grusomt’ og ’barbarisk’ overgreb mod værgeløse små drenge, og dels at det er forståeligt, at mange hader jøder, eftersom de ynder at ’skamfere’ deres egne børn; samt at jøder, som bifalder omskæring, hurtigst muligt bør forlade Danmark.