Extinction Rebellion: Drop de små skridt frem. Tiden er kommet til et radikaliseret klimaoprør

Da klimabevægelsen Extinction Rebellion for to år siden blev stiftet i England, betød det, at flere aktivister begyndte at definere sig som oprørere.

I stedet for blot at bruge ord og argumenter tog aktionsgruppen civil ulydighed til et nyt niveau. Det skete som konsekvens af, at flere og flere klimaforkæmpere ikke længere ser det som en forpligtelse at adlyde lovgivning og magtudøvelse fra de regeringer, der ikke tager klimakrisen alvorligt nok og derfor i stigende grad opfattes som illegitime.

Hvor Extinction Rebellion har fået massiv opmærksomhed i England, er udviklingen gået forholdsvis upåagtet hen herhjemme. Men sådan bliver det næppe ved med at være, for aktionerne er udtryk for en tendens, som kun vil tage til i styrke.