Politiken mener: Hele det politiske system i USA skal genopfinde sig selv

FOR ABONNENTER

De næste mange uger bliver der hældt lidt ekstra fredagsslik i skålen, når familien samles i sofaen for at heppe på, brokke sig over eller grine af sangtalenter med stærke stemmer, lykkeriddere med begrænset selvindsigt og originaler på jagt efter to minutters berømmelse i ’X Factor’.

Men denne sæson af det populære talentshow bliver den sidste. I hvert fald på Danmarks Radio. For da beslutningen blev annonceret, tøvede TV 2 ikke med at sikre, at ’X Factor’ næste år fortsætter hos dem. Der er ikke noget at sige til TV 2’s hurtige reaktion. I en verden, hvor vi hver især har lettere end nogensinde ved at finde lige præcis det medieindhold, som vi selv interesserer os for, er ’X Factor’ et af de få programmer, der gang på gang kan samle over en million seere. Trods den enorme seersucces, eller måske på grund af den, har ’X Factor’ ofte været omdrejningspunkt i debatten om DR’s public service-forpligtelse.

Kritikerne har fremhævet, at ’X Factor’ ikke er public service, men et rent underholdningsprogram, at det er dyrt at producere, og at det lige så vel kunne sendes på en kommercielt finansieret kanal. Forsvaret for ’X Factor’ har lydt, at en del af DR’s public service-forpligtelse er at producere en mangfoldighed af indhold, som når ud til den brede befolkning.

Et væsentligt perspektiv har dog manglet i debatten. Det populære talentshow har de sidste mange år spillet en mere direkte demokratisk rolle, end indholdet i programmet lægger op til. Der er nemlig betydeligt flere seere til TV-Avisen de fredage, hvor ’X Factor’ er på sendeplanen. Det er vigtigt, fordi vi fra forskningen ved, at nyhedsforbrug øger folks viden om samfundet, og at folk, der ser nyheder, også deltager mere i demokratiet, eksempelvis ved at medvirke i underskriftindsamlinger og demonstrationer, diskutere politik med andre eller kontakte politikere.