Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Kulturminister Mette Bock (LA) gentog i dag flere gange, at DR behøver en brændende platform for at skabe en nødvendig fokusering af fremtidens public service. Det er meget muligt, hvis man baserer sine ledelsesværdier på stokkemetoden.

