Kræver en langvarig indsats: Behandling af pædofile kan reducere antallet af overgreb

FOR ABONNENTER

To skandaløse sager har igen sat seksuelle overgreb mod børn på dagsordenen. I Politiken stod 22 modige mænd og kvinder frem og fortalte om krænkelser, de blev udsat for som børneskuespillere i 70’ernes mest populære ungdomsfilm. Den anden sag drejer sig om en pædagogmedhjælper og spejderleder, der i sidste uge blev idømt forvaring ved retten i Glostrup for overgreb mod 28 børn under 12 år. Manden fik i 2014 prisen som årets børne- og ungdomsleder i Brøndby Kommune. Prisen er nu trukket tilbage.

mdn