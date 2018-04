Lad domstole afgøre, om lejere skal smides ud

FOR ABONNENTER

Sådan bliver det, hvis regeringens lovforslag om parallelsamfund vedtages: En ung mand, der bor med sin familie i en lejelejlighed, har fået en ubetinget fængselsstraf for vold eller indbrud begået inden for en kilometer fra bopælen. Herefter smider boligselskabet eller den private udlejer den unge mand og hans far, mor og søskende ud af deres lejlighed. Helt automatisk. For som noget nyt kan domstolene ikke længere blande sig i, hvorvidt familien reelt skaber utryghed i boligområdet.

pmj