Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Sig mig, hvor du bor, og jeg skal fortælle dig, om du har en chance for at få førtidspension. Sådan er det desværre blevet i dette land. For som vi skrev i søndags, behandler kommunerne syge, der søger om førtidspension, vilkårligt.

pmj