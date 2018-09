Moralsk fallitbo: Danske Bank udstiller en ryggesløs finanssektor

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Rapporten om hvidvaskskandalen i Danske Bank er hårrejsende læsning.

Undersøgelsen er grundig og sober, men banken aner stadigvæk ikke, hvor mange penge der er blevet hvidvasket.

Sikkert er dog, at der er tale om helt enorme tal. Mere end halvdelen af de undersøgte transaktioner er mistænkelige, og der er dermed tale om over 745 mia. kr.

Det er dermed ikke bare en stor dansk skandale, men en af verdens største hvidvasksager nogensinde. Tallet udgør mere end 4 gange Estlands bnp.

Hvidvasken fortsatte frem til 2015, selv om Danske Bank allerede i 2007 blev advaret om lyssky kunder, der brugte bankens estiske filial til skattesnyd og hvidvask.

Alligevel afviste Thomas Borgen på et direktionsmøde i 2010 i sin daværende egenskab af chef for internationale bankforretninger, at der var »anledning til bekymring« om de mange russiske transaktioner.

Det var mildt sagt urigtigt, og selv om der ifølge undersøgelsen ikke er noget juridisk ansvar for Borgen, var det indlysende nødvendigt, at han gik af som direktør.

Bestyrelsesformanden, Ole Andersen, antydede også klart på pressemødet, at hans dage som bestyrelsesformand er talte.

For Danske Bank forestår nu et enormt arbejde med at genskabe tilliden.

Udskiftningen af ledelsen og oprettelsen af en fond med de formodede indtægter fra hvidvasken er kun et spæde første skridt.

Men mere generelt udstiller skandalen i Danmarks største finansinstitution, at der er noget helt galt med moralen i finanssektoren.

At alt for meget handler om at tjene penge og alt for lidt om, hvordan pengene bliver tjent.

Danske Bank-skandalen er – forhåbentlig – unik, men afsløringerne af konkurrenten Nordeas medvirken til skatteunddragelse og deres egne verserende sager om hvidvask viser, at moralen også er meget flosset i kanten der.

Der er ikke nogen let løsning på problemet, men strengere straffe og et markant stærkere opsyn er der tydeligvis behov for.

Finanssektoren formår ikke at styre sig og sin griskhed, og det pauvre politiske forslag om stramninger denne uge er kun en fattig start.

Behovet for stramninger gælder ikke blot på nationalt plan, men i høj grad også internationalt. Kapitalen er grænseløs, så det skal kontrollen naturligvis også være.

mr