Folket bør spørges igen om Brexit og alternativer

Theresa May formåede at holde humøret højt og havde endda overskud til at danse, da hun i går eftermiddags talte til den konservative partikongres. Den britiske premierminister insisterede på, at Storbritanniens bedste dage ligger forude.

Optimisme er altid godt, og sandt er det, at økonomien har det godt. Men forude venter dog både May og Storbritannien en altoverskyggende udfordring: Brexit.

Der er mindre end et halvt år, til Storbritannien skal være ude af EU, og partikongressen i Birmingham var endnu et bevis på, at det konservative parti er dybt splittet, når det gælder Storbritanniens forhold til EU efter Brexit.

Tidligere udenrigsminister Boris Johnson udfordrer helt åbenlyst May som leder og undergraver aktivt hendes autoritet. Den interne splittelse har gjort det stort set umuligt for May-regeringen at forhandle sig frem til en aftale om de fremtidige relationer med EU.

At EU også har vist sig meget lidt forstående over for de britiske problemer og interne kvaler, har yderligere forværret situationen. At Brexit er endt i politisk kaos, er en tragedie for Storbritannien.

Næppe nogen havde helt overblik over konsekvenserne, da de britiske vælgere for to år siden stemte for at træde ud af EU, men forløbet kunne næsten ikke have været værre.

En ny chance

I den situation er det eneste rigtige at lade vælgerne få en chance for igen at tage stilling til forholdet til EU. Oppositionspartiet Labour vedtog på sin kongres i sidste uge en resolution om, at partiet under visse omstændigheder vil arbejde for en ny afstemning.

Det er kun ret og rimeligt. Konsekvenserne af Brexit er så omfattende for Storbritanniens fremtid, at vælgerne fortjener at få forelagt de konkrete valgmuligheder.

Reelt har Storbritannien tre muligheder.

For det første at fortryde og blive i EU. For det andet at indgå den relativt tætte aftale med EU, som May med den såkaldte Chequers-plan lægger op til. Eller for det tredje at kappe båndet til EU helt og tage en såkaldt ’hård Brexit’. Det er den løsning, blandt andre Boris Johnson foretrækker, men som de fleste økonomer mener vil være en katastrofe for den britiske økonomi.

En ny afstemning er ikke despekt for folkeafstemningen i sommeren 16, men faktisk det modsatte: at give briterne valget mellem de tre veje i forholdet til EU, som landet nu kan gå.

