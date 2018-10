Grønt på gaflen

Kødfri dage.

Smag lige engang på udtrykket. For ikke så længe siden var det symbol på noget umådeligt trist, noget fattigt og livsfornægtende.

Men i dag er kødfri dage helt almindelige, ja, ligefrem trendy i mange kredse. For en stor gruppe unge er en vegetarisk dhal-linseret lige så normalt som lasagne.

Og de unge er ikke alene. Omkring en fjerdedel af alle danskere har en ugentlig dag uden kød på bordet, og for dem under 35 år er tallet over en tredjedel.

Over halvdelen af os ønsker ifølge Coop Analyse at spise mindre kød, end vi gør.

For nyligt kom det så vidt, at et firma lancerede en kampagne, som sammenlignede kødspisning med rygning, og har en helpline til at hjælpe folk med at droppe kødet.

Ligefrem at sammenligne kødspisning med rygning er dog helt klart at gå for vidt. Visse former for forarbejdet kød øger ganske vist risikoen for kræft noget, men det er slet, slet ikke sammenligneligt med rygning.

Skræmmekampagner mod kød er der ikke brug for, men ellers er der rigelig grund til at glæde sig over danskernes nye kostvaner.

Mindre kød er sundt – Sundhedsstyrelsen anbefaler nu at spise mindre end et halvt kilo rødt kød om ugen. Mindre kød er også godt for klimaet, og det er faktisk også langt mere naturligt.

Historisk har vi spist meget mindre kød end i dag. Faktisk har vi i Danmark fordoblet vores indtag af kød i løbet af de sidste 50 år.

En af de største anomalier er produktionen og forbruget af det elskede røde oksekød, den mest klimaskadelige af kødtyper. I gamle dage spiste vi kun koen, når den var færdig med at give mælk; nu producerer vi kød til konsum.

Så at skære ned på kødet i kosten nu er ikke at gøre vold mod hverken os selv, gastronomien eller naturen, men bare at vende tilbage til den historiske normaltilstand.

Kigger man ud i verden, er mindre kød i hverdagen også normen.

De store verdenskøkkener som det franske, det italienske og det kinesiske har et stort fokus på grøntsagerne og en enorm variation af proteinkilder.

Den vej er det danske køkken nu også ved at gå, og det er godt for både ganen og bæredygtigheden.

Kød kan være lækkert, sundt og godt – men ingen lider overlast ved, at en stor svedig ribeyesteak bliver nedgraderet fra hverdagskost til luksusvare.

mr