Så slå dog alarm: Det er en skandale, at svindel-mistanken ikke blev delt

Det er let at blive rasende og ufattelig forarget over de snesevis af banker og finansinstitutioner, der medvirkede til at bedrage de europæiske lande for hundreder af milliarder kroner i skattesvindelskandalen. Det er helt rimeligt. De involverede banker og personer skal straffes så hårdt som overhovedet muligt.

Men når lektien fra skandalen skal læres og andre fremover forhindres, er det også vigtigt at fokusere på myndighedernes enorme svigt, når det gælder om at dele viden på tværs af grænser.

Det er fuldkommen bizart, at det tog år for de tyske skattemyndigheder at varsko deres europæiske partnere om, at der blev svindlet i stor stil med refusion af udbytteskat.

Den selvsamme amerikanske mand, som vakte tyskernes mistanke om urent trav i 2011, stjal året efter omkring 6 millioner kroner fra den danske statskasse. En mail kunne måske have forhindret det.

Men det var langtfra kun Tyskland, der svigtede.

Da Tyskland langt om længe – efter mere end 4 år – tog sig sammen til at orientere OECD om svindlen, og at den også var rettet mod andre lande, tog det mere end 8 måneder, før organisationen lagde det på sin hjemmeside. Og da advarslen endelige kom online, fjernede OECD oplysningen om, at svindelnummeret kunne være relevant for andre lande end Tyskland.

Det er ganske enkelt ikke godt nok. I en verden med grænseoverskridende kriminalitet bliver myndighederne – med respekt for privatlivets fred og den generelle retssikkerhed naturligvis – nødt til at blive meget, meget bedre til at dele viden med hinanden

Havde Tyskland slået alarm i 2011, da de blev opmærksomme på svindelnummeret, ville mange milliarder kroner være sparet. Det bør alle nationale myndigheder i den grad rette op på og aktivt søge at informere hinanden så meget og så hurtigt som muligt, når det gælder grænseoverskridende kriminalitet.

Det samme gælder OECD, den internationale organisation, der har fokus på vidensdeling mellem de velstående lande. At den ikke straks videregiver oplysninger om et transeuropæisk svindelnummer til medlemstaterne, er en skandale.

At rette op på det kunne passende være departementschef i Udenrigsministeriet Ulrik Vestergaard Knudsens første store prioritet, når han om kort tid tiltræder som vicegeneralsekretær i OECD.

mr