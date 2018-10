Det er uklogt af USA at opsige INF-våbenaftalen

Først trak Donald Trump USA ud af FN’s globale klimaaftale fra Paris.

Dernæst opsagde han en international atomaftale med Iran.

Og siden kastede han sig ud i en handelskrig med især Kina, alt imens hans regering og administration nu er godt i gang med at underminere verdenshandelsorganisationen WTO, der hidtil har sørget for en vis orden i den internationale samhandel.

I alle tilfælde har Trump den pointe, at ingen af disse aftaler og institutioner er perfekte. Men de har været de bedst opnåelige og bedre end alternativet: ingen aftaler.

Det samme gælder den INF-våbenkontrolaftale, der siden 1987 har begrænset antallet af atomvåben i verden, og som USA netop har opsagt. For Trump har ret i, at USA lige siden Obamas dage som præsident har hævdet, at Rusland har brudt aftalen. Og han har ret i, at den ikke har taget højde for Kinas og Indiens fremkomst som militære stormagter, fordi den stammer fra en anden tid – den kolde krigs tid. Så aftalen er ikke perfekt for den tid, vi nu lever i.

Men igen: Er verden bedre stillet, blot fordi USA har opsagt den, så der nu slet ikke er en aftale? Nej!

USA’s ensidige opsigelse af aftalen bestyrker kun billedet af et USA, der er så optaget af at sætte ’Amerika først’, at det har svært ved at se sig selv i internationale samarbejder. Det sender samtidig et foruroligende signal til andre lande: For hvis USA ikke vil lade sig binde af noget, hvorfor skulle andre så?

Det havde været klogere, hvis Trump i stedet ikke bare havde insisteret på, at Rusland skulle overholde den eksisterende våbenkontrolaftale, men på, at den burde udstrækkes til Kina og Indien. Han ville formentlig endda kunnet have regnet med støtte fra Rusland, der i parentes bemærket bestrider at have overtrådt INF-traktaten.

Hvad der tegner sig nu, er en verden, der er mere styret af international junglelov end af international orden. Europæerne, hvis sikkerhed blev mærkbart forbedret af INF-traktaten og dens eliminering af næsten 3.000 atomare og konventionelle kort- og mellemdistanceraketter i Europa, er de store tabere. Det er tilmed ikke mere end fem år siden, at Rusland med sin annektering af den ukrainske halvø Krim viste, at det russiske styre er en reel trussel mod Europas sikkerhed og stabilitet. Med Trumps handling er der endnu færre bånd på Rusland.

jarl-