Politisk spareiver presser elever ud af folkeskolen

Kommuners ønsker om at spare penge har i de seneste ti år skubbet masser af børn væk fra folkeskolen og over i frie skoler og privatskoler, viser en kortlægning i Politiken Skoleliv.

Mekanismen i Tønder, Nyborg, Ringsted, Lolland, Bornholm, Stevns og andre kommuner er denne: Politikerne lukker en eller flere små landsbyskoler eller lægger skoler sammen. Men mange børn flytter ikke med.

Forældrene vælger nemlig at sende dem i en lokal betalingsskole, fordi de foretrækker en lille skole tæt på fremfor en stor skole langt væk.

At lukning og sammenlægning af landsbyskoler fører til elevflugt fra folkeskolen, er helt igennem uholdbart.

Kommunerne har en pligt til at sørge for, at små lokalområder er forsynet med folkeskoler, som kan understøtte det lokale miljø, der i disse år er sat under pres. At sløjfe den lokale folkeskole i en budgetforhandling kan få meget negative konsekvenser.

Og nej, det er på ingen måde en formildende omstændighed, at mange forældre vælger en lokal betalingsskole.

Det underminerer nemlig selve ideen om den fælles, lige og gratis skole, hvis kommuner regner med, at utilfredse forældre ’bare’ kan betale for en plads på en lokal skole af egen lomme på skolemarkedet, for hvad så med den familie, der ikke har råd?

Det er helt fair, at forældre kan vælge private skoler, fordi de foretrækker særlige pædagogiske principper for deres børn. Men det er en falliterklæring, hvis det bliver lange afstande og frygten for kvaliteten på mammutskoler, der skubber forældre over i betalingsskoler.

Helt barokt er det, at de sidstnævnte slet ikke ønsker at overtage de mange elever på flugt. Formændene for de frie og private skoler kritiserer i Politiken Skoleliv kommunerne for i denne sag at tænke alt for meget i økonomi og alt for lidt i sammenhængskraft.

Hørt!

At skolelukninger og -sammenlægninger fører til elevflugt fra folkeskolen, bør være et wakeupcall for kommunalpolitikere og KL.

Heldigvis er der allerede flere kommuner, der har hørt det og har sat sig for at holde fast i de små folkeskoler. Lad os håbe, disse kommuner kan blive rollemodeller i den kommunale verden.

Er det dyrt at holde liv i folkeskolen? Ja. Men det er alle pengene værd.

pmj