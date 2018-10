Uro gjorde, at Niels' søn måtte skifte til privatskole: Forældre, lær nu jeres børn at vise skolelærere respekt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

23.10. bragte Politiken artiklen ’Vold fra elever plager skolelærere’, som blandt andet handlede om den manglende respekt, som eleverne udviser for lærerne i folkeskolen.

Forleden læste jeg om Præstegårdsskolen i Esbjerg, som i løbet af det sidste år har anmeldt 75 tilfælde af vold og trusler fra elever i indskolings-klasserne til Arbejdstilsynet.

Jeg bliver oprørt over, at det er vilkårene i skolen for både elever og lærere. For jeg kan levende sætte mig ind i, hvordan det må være at drage afsted på arbejde hver morgen, hvis det var på min egen arbejdsplads, hvor den slags var blevet hverdag.

Det gjorde ondt på os som familie, at vi skulle flytte vores barn til en privatskole, når vi med den skat, som vi betaler i det her land, burde have verdens bedste folkeskole

Dernæst ryster det mig, at vi har en gruppe elever i de mindste klasser, som har så lidt respekt for autoriteter og deres klassekammerater, at de mener, at de har ret til at terrorisere og hærge, uden at der tilsyneladende er nogle forældre, som stopper det. For jeg går selvfølgelig ud fra, at forældrene er inddraget omkring deres egne børns problematiske adfærd.

Jeg mener, det er forældrenes ansvar at lære deres børn, at man skal udvise respekt over for lærerne. Det er det første møde med autoriteter uden for hjemmet, som danner grundlag for fremtidig adfærd.

Derudover er lærerne en hårdt prøvet faggruppe, som i den grad betaler prisen for en folkeskolereform, som trænger til et serviceeftersyn. Lærernes arbejdsmiljø betyder alt for, at vores børn kan få den bedst mulige uddannelse.

Men jeg har også en bekymring omkring, hvorfor de her børn vælger at kommunikere med vold og nedladende ord. Det er på ingen måde noget, som falder børn naturligt ind, men er ofte noget, som er tillært eller et udtryk for, at der ikke bliver sat tilstrækkelige grænser.

Men er de her problemer kommunens ansvar?

Ja, som arbejdsgiver har man et ansvar over for de ansatte, men det er forældrenes ansvar, at lærerne bliver omtalt med respekt hjemme ved spisebordene, og at børnene lærer, at man udviser en generel respekt og ordentlig opførsel over for de voksne, som de møder på deres vej.

Så det er også over for forældrene, at vi skal være mere konsekvente i forhold til vores krav.

Vi kræver, at de sender veludhvilede børn afsted med madpakke, men vi skal også kræve, at forældrene gør deres del, for at børnene også har respekten med i skoletasken.

Vi kan hverken byde lærere eller elever disse arbejdsvilkår, og alt for ofte er det lærerne eller de veltilpassede elever, som må pakke deres ting og gå, men det burde være vandalerne i stedet.

Det siger jeg som forælder til en dreng, som er blevet nødt til at skifte skole, fordi vandalerne fik mere plads end de veltilpassede elever, og det gjorde ondt på os som familie, at vi skulle flytte vores barn til en privatskole, når vi med den skat, som vi betaler i det her land, burde have verdens bedste folkeskole.

Hvis den folkeskole vi har i dag, skal have gang på jord, bør vi have pædagoguddannede hjælpelærere i alle klasser, for at de kan fungere optimalt, både fagligt og socialt.