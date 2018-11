Der er behov for en ny kultur i hele forsvaret

Chefen for den danske hær, Hans Christian Mathiesen, er fritaget for tjeneste, mens hærens auditørkorps undersøger alvorlige anklager om, at han har misbrugt sin stilling til at hjælpe sin hustru til attraktive kurser og stillinger i forsvaret.

Forsvarschef Bjørn Bisserup undlod at gøre opmærksom på, at hans søn blev begunstiget af en beslutning om reglerne for optagelse på Hærens Officerskole, som han var med til at træffe.

Departementschefen i forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, så ikke noget underligt i at sidde med til et møde, hvor et vederlag på 75.000 kroner til hans daværende kæreste – og nuværende hustru – blev besluttet.

Det er bare toppen af den tsunami af afsløringer om nepotisme og upassende kammerateri i toppen af det danske forsvar, som det lille netmedie Olfi.dk har afsløret i de senere måneder.

Flere andre højtstående personer i forsvaret bliver undersøgt af både Forsvarsministeriet selv og af Kammeradvokaten for at have misbrugt deres stilling til at fremme deres partneres karriere.

Ingen er endnu dømt eller direkte fyret, men det ser grimt ud, hvis bare en del af sagerne viser sig at være korrekte.

Dermed synes der ikke bare at være tale om et enkelt broddent kar, men en dybt usund kultur og moral helt oppe i toppen af det danske forsvar.

Det er et uhyre alvorligt problem, og det bliver kun værre af, at meget tyder på, at nepotismen har været velkendt i brede kredse i det danske officerskorps.

Forsvaret har tidligere haft problematiske sager, herunder om den såkaldte Jægerbog og sagen om de misvisende oplysninger om antallet af fanger i Irak.

Håbet var, at forsvaret havde formået at rette op, men de mange aktuelle sager synes at vise, at det langtfra er tilfældet. Der er tydeligvis behov for en gennemgribende undersøgelse af forsvaret og især ansættelsesprocedurerne.

Det sidste lægger forsvarschefen nu også selv op til – men man kan med rette diskutere, om der ikke er behov for et mere generelt kulturopgør i forsvaret, og om den nuværende ledelse er de rette til at gennemføre det.

Vi lever i usikre tider med nye trusler fra mange sider. Både borgerne og de danske soldater fortjener bedre end forsvarsledere, der bruger deres stilling til at hjælpe kæreste, koner og sønner frem.

mr