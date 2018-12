Alle advarselslamper og alarmklokker bør blinke og bimle, når det gælder Huawei

Finansdirektøren i den kinesiske techgigant Huawei er sat i fodlænke i Canada og anklaget for bedrageri i USA. USA, Australien og New Zealand har formelt udelukket firmaet fra udbygningen af det kommende 5G-netværk af hensyn til den nationale sikkerhed. Og siden sidste år er Huawei ifølge kinesisk ret blevet forpligtet til at bistå Kinas efterretningstjenester, såfremt de bliver anmodet om det.

En lov, som lederen af Center for Cybersikkerhed i Danmark, Thomas Lund-Sørensen, kalder »et skarpladt våben« i hænderne på magthaverne i Beijing.

Alle advarselslamper og alarmklokker burde med andre ord blinke og bimle, når det gælder Huawei.

Alligevel har de danske myndigheder været alt for godtroende og naive.

Som Politiken afslørede i 2013, advarede Forsvarets Efterretningstjeneste i 2011 mod at overlade dele af det danske telenetværk og den digitale infrastruktur til Huawei. Men alligevel er det præcis det, som er sket.

Siden 2014 har den kinesiske gigant haft ansvaret for at drive og udvikle TDC’s mobilnetværk, der er Danmarks største. Samtidig har TDC for to år siden indgået aftale med Huawei om kabelnettet, og for tiden er det enorme kinesiske firma ved at teste det kommende 5G-net herhjemme.

Hvad der allerede er gjort, kan ikke gøres om. Men fremadrettet er det på høje tid, at Danmark vågner op.

I takt med at digitaliseringen bliver stadig mere omfattende og griber ind i stort set alle livssfærer, er det stadig mere afgørende, at vi både som borgere og som land kan have tillid til de firmaer, der har kontrollen med den underliggende teknik og infrastruktur.

5G-netværket bliver en helt central del af fremtidens samfund, når det gælder alt fra selvkørende biler til, hvordan den hjemlige forbrugselektronik er forbundet med internettet.

Hvem der får ansvaret for det, er et ualmindelig vigtigt sikkerhedspolitisk spørgsmål og noget, som de danske politikere og myndigheder må tage langt mere alvorligt.

Forleden skrev Huaweis danske chef et brev til Folketingets udvalg med overskriften ’I kan stole på os’.

Måske er det rigtigt. Men når det gælder rigets sikkerhed på et så afgørende område som det digitale, kan vi ikke tage chancen. Heldigvis synes myndighederne og de ansvarlige politikere også at være ved at indse dette.

mr