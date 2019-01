Skatteoplæg: Det er herligt, at SF vil gøre op med den voksende ulighed i formuer

De 10 procent af danskerne, der ejer mest, sidder på næsten halvdelen af formuerne i landet. Og det bliver mere og mere skævt. Selv når man tager arbejdsmarkedspensionerne med i regnestykket, tilhører Danmark gruppen af OECD-lande med størst ulighed i formuer.

Det betyder også, at de rigeste i stadig stigende grad bliver forgyldt af løbende indkomster i form af aktieudbytte, renteindtægter, værdistigninger på fast ejendom m.v.

Og disse arbejdsfri kapitalindkomster vokser hurtigere end lønindkomster. Så hvis man vil tjene kassen, skal man ikke knokle i sit ansigts sved, men gifte sig med en, der har eller vil arve en stor formue, som den franske økonom Thomas Piketty har spidsvinklet det.

Det er usundt og kan sætte sammenhængskraften under pres.

Set i det lys er det forfriskende, at SF, der i weekenden fyldte 60 år, har lavet et diskussionsoplæg sammen med tænketanken Cevea, der blandt andet vil bekæmpe uligheden i formuer og kapitalindkomster via skattepolitikken.

SF vil øge skatten på kapital- og aktieindkomster, lade arveafgiften stige med arvens størrelse og foreslår en formueskat på 0,5 pct. på formuer over 5 mio. kr.Rød overbudspolitik? Nej, når det gælder beskatningen af kapitalindkomster, lægger SF blot op til at sidestille beskatningen med den, der gælder for lønindkomster, og som stort set var gældende i 2010, inden borgerlige partier nedsatte skatten på arbejdsfri indkomster. Det giver også god mening med en progressiv arveafgift.

Man kan diskutere, om SF’s idé om en løbende formueskat er den rigtige vej at gå. En anden model kunne være at indefryse formueskatten, så den først betales ved ejerens død.

Og så ville det være oplagt med en skat på boliggevinster, som realiseres ved salg af boligen.

Under alle omstændigheder er det godt, at oppositionen har kastet sig ud i en diskussion med sig selv om, hvordan den vil begrænse den voksende ulighed gennem skattepolitikken. Også selv om den er splittet på flere punkter.

Og et ønske: Det er fint, at SF foreslår flyafgifter i sit oplæg. Men næste gang, centrum-venstre lægger et større skatteudspil frem, må hovedfokus gerne handle om, hvordan grønne skatter over en bred front kan fremme klimaomstillingen – uden at øge uligheden. Den øvelse bliver hundesvær. Men den er helt nødvendig.

pmj