Tour de France skal have et særligt dansk aftryk 25 år efter dopet Bjarne Riis vandt løbet

Begejstringen var nærmest utøjlelig stor, da kronprins Frederik, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og overborgmester Frank Jensen (S) i hvert sit overordentlig positive tonefald genfortalte nyheden om, at de tre første etaper af Tour de France i 2021 bliver kørt i Danmark.

Ikke desto mindre lykkedes det erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) at føje yderligere dimensioner af betingelsesløs eufori til præsentationen på Københavns Rådhus, da han perspektiverede den budgetterede offentlige investering på 90 mio. kr.:

»Der skal være helt enormt store budgetoverskridelser, for at det her ikke skal være en exceptionelt god forretning for Danmark. Vi får vist Danmark frem på en måde, som man dårligt kan købe for penge. Det er ubetalelig reklame. Man skal virkelig have nejhatten på, hvis man vil have noget imod det her projekt«, sagde han.

Der er bestemt grund til at glæde sig med ministeren, for det bliver da en helt ekstraordinær oplevelse, når verdens største etapeløb ruller igennem Danmark. Indtil for nylig forekom det helt naturstridigt, at det skulle kunne lade sig gøre.

NU ER DET en realitet, at begivenheden forbundet med både international prestige og folkelig appel kommer til landet. Derfor vil det klæde de bevilgende beslutningstagere at sikre et særligt dansk aftryk på Tour de France om to et halvt år.

Cykelløbet kommer til Danmark, 25 år efter at Bjarne Riis vandt det med doping i blodet, så det jubilæum vil ejerne af Tour de France forbigå i tavshed. Dansk idræt og i særdeleshed cykelsport kan i stedet benytte værtskabet til at indskærpe for ungdommen, der den sommer i særlig grad vil lade sig fascinere af sporten på to hjul, at den skal holde sig fra doping.

Vores flittige brug af cyklen som transportmiddel er en af de direkte årsager til, at Tour de France kommer hertil. Derfor er der grund til at tage det brede politiske flertal bag det danske bud på ordet og forvente initiativer, der forstærker Danmarks position som cykelnation af hensyn til både folkesundheden og klimaet.

Og ikke mindst har vi grund til at forvente fuldstændig åbenhed om de offentlige investeringer i den gule feber. Utrecht og Düsseldorf overskred deres budgetter for Tour de Frances start med omfattende millionbeløb. Når noget tilsvarende sker i Danmark, har vi som minimum krav på at vide, hvad pengene er brugt til. s-m