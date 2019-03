Kapitalfondes fupmoderniseringer skal stoppes: Stop så Blackstone

Modernisering af den ældre boligmasse er selvsagt nødvendigt fra tid til anden, men vi har ikke brug for, at en amerikansk kapitalfond, der er sat i verden for at vækste, står for den.

I et land som Danmark er boligen afgørende for befolkningens levevilkår og forbrugsmuligheder. Om man er ejer eller lejer, spiller en stor rolle, ligesom huslejestørrelse og ejendomsskat gør. På den baggrund er det uventet, at der skal en iagttager udefra til at pege på det problem, som kapitalfonden Blackstones massive opkøb af danske ejendomme udgør. Men det er det, FN-rapportør Leilani Farha har gjort, og det skal hun have tak for.

