(ARKIV) Formand for socialdemokratiet Mette Frederiksen taler under den nye hovedorganisation for lønmodtagere FH - Fagbevægelsens Hovedorganisations konference i KB Hallen på Frederiksberg, mandag den 8. april 2019.På en uge er der kommet to ultimative krav til Socialdemokratiet, der får svært ved at danne regering, hvis rød blok vinder folketingsvalget. Det skriver Ritzau, onsdag den 10. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)