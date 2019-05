Det bedste, vi kan gøre for børn, er at give dem redskaber til at møde virkeligheden. Ikke fjerne eller renskure virkeligheden foran dem.

At forestille sig Halfdan Rasmussen som et sindbillede på racismen er som at gøre Diogenes, filosoffen, der siges at have boet i en tønde, til ikon for forbrugersamfundet. Det er så himmelråbende paradoksalt, at det næsten ikke er en formildende omstændighed, at det er idiotisk.

mzt