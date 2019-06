Politiken mener: En undersøgelse af Støjberg-sagen kan blive første skridt til genopfindelsen af de borgerlige dyder

Ordentlighed er et kardinalpunkt for ethvert retskaffent borgerligt menneske. Man må være retlinet, ubestikkelig og til at stole på.

Det er dyder, som også burde have ligget den afgående borgerlige regering på sinde. Den regering, som ifølge Liberal Alliances tidligere leder, Anders Samuelsen, i sin tid præsenterede som »det bedste borgerlig-liberale regeringsprogram, vi nogensinde har set«.

Men samtidig også den regering, som med det smallest mulige blå flertal strammede udlændingepolitikken så meget, at den sidste rest af ordentlighed forsvandt i iveren efter at fremstå handlekraftig med svage flygtninge og migranters liv som politisk værktøj.

I februar 2016 udstedte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mod sine egne embedsmænds anbefalinger en ulovlig instruks om, at unge asylpar ikke måtte bo sammen, hvis en af ægtefællerne kunne betragtes som det, spinmaskinen benævnte ’barnebrude’. Ministeren fjernede juridiske forbehold fra sine jurister i instruksen, hvilket har fået eksperter til at vurdere instruksen »klart ulovlig« og ministerens ageren i strid med ministeransvarsloven. Imens fik Støjberg ros fra borgerlige lederskribenter og politikere.

At sagen om de adskilte asylpar er kommet så vidt, er en elegi over den borgerlige ordentligheds hensygnen

27 ægtepar blev ramt af den nye praksis, som sidenhen er blevet forsvaret med skiftende forklaringer og endda er blevet underkendt af ombudsmanden, mens en retssag har tilkendt et af de berørte par en erstatning på 20.000 kroner under fortsat borgerlig støtte til Støjberg.

Men nu er flertallet rødt, og både Folketinget og landets store borgerlige aviser, Jyllands-Posten og Berlingske, har udtrykt mistillid til Støjbergs tilsidesættelse af retten til individuel sagsbehandling og kræver – omsider – at sagen undersøges.

Det helt afgørende punkt er nu, at en undersøgelse af Støjberg-sagen kommer til at omfatte afhøringer af de involverede embedsmænd under vidneansvar og får lagt den korrespondance mellem ministerierne frem, hvis eksistens vi kender til fra de interne postlister, men som administrationen har haft held med at friholde fra aktindsigt og dermed demokratisk kontrol.

At sagen om de adskilte asylpar er kommet så vidt, er en elegi over den borgerlige ordentligheds hensygnen. En undersøgelse af Støjberg-sagen kan blive første skridt til genopfindelsen af de borgerlige dyder. Sjældent har et projekt været mere påtrængende end dette.

