Krisen i Venstre er total

Venstre ved du, hvor du har. Sådan har partiet Venstres slogan været i årevis, men for tiden er det ikke just rammende. Snarere tværtimod. De seneste dage har budt på en ualmindelig uskøn gang åben fløjkrig og magtkampe i det store borgerlige parti, der fredag kulminerede i et højdramatisk sommergruppemøde.

Balladen har luret lige siden valget, men brød ud i begyndelsen af ugen, da Lars Løkkes forslag til ny ledelse i folketingsgruppen blev nedstemt, og Inger Støjberg vraget til fordel for Sophie Løhde.

Så gik partiets næstformand, Kristian Jensen, til frontalangreb på Løkke og kritiserede i et spektakulært interview Løkkes ide om en SV-regering.

Det førte videre til beskyldninger om illoyalitet og debat om, hvorvidt det måske var næstformanden selv, der skulle vige pladsen. Og på sommergruppemødet fredag kastede partiets nestor, Claus Hjort Frederiksen sig så ind med et decideret krav om Kristian Jensens afgang som næstformand.

’Lidt gnister’ var den diplomatiske måde, som Løkke betegnede begivenhederne på. Et andet og måske mere rammende ord ville være anarki.

I første omgang blev Kristian Jensen på ydmygende vis banket på plads, og forløbet synes umiddelbart oplagt at have svækket ham og hans chancer for nogensinde at blive Venstres formand.

Men mere generelt står hele Venstre tilbage som et dysfunktionelt parti i en dyb ledelseskrise. Løkke siger, at han vil blive som formand, og kan tydeligvis ikke presses væk lige med det første.

Men få både i og uden for partiet synes at anse det som realistisk, at han forbliver på posten og genvinder Statsministeriet.

Lars Løkke Rasmussens tid som partiformand bør være ovre og en ny ledelse fundet inden magtkampene og fløjkrigene flår partiet helt fra hinanden. Både for landet og partiets egen skyld må man håbe, at han indser dette og at denne krise bliver løst hurtigt og uden at føre til alt for mange ar.

Hvor Venstre vil hen, og hvem der skal lede i de kommende år, er selvsagt partiets egen sag. Men et dysfunktionelt og ineffektivt Venstre i vildrede med sig selv er ikke bare skidt for partiet.

Det vil være skidt for hele Danmark. Det er uhyre usundt for både landet og demokratiet, hvis ikke der er en effektiv og slagkraftig opposition til regeringen.

Enhver regering skal udfordres og have kamp til stregen – det er i den proces, at fejl findes, og politikken bliver bedst.

Folketingsvalget i juni gjorde Venstre til den ubestridte leder af det borgerlige Danmark, og der er ingen andre partier i blå blok, der tilnærmelsesvis har styrken til at udfordre den position.

Men den rolle forpligter også. Det er på tide, at partiet får styr på sig selv.

mr