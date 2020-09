Bosserne i Disney skulle lytte mere til lille Jesper Fårekylling end undertrykkerne i Kina

Det er ikke let at være en lille, levende trædukke i en stor barsk og brutal verden. Men det er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det rigtige.

»Lad din samvittighed være din guide« synger Jesper Fårekylling til Pinocchio i Disneys klassiske tegnefilm om den lille sprælledukke og den onde dukkemager Gepetto.

I år er det 80 år siden, at Pinocchio havde premiere, og det virker i høj grad, som om underholdningsgiganten i de mellemliggende årtier selv har glemt budskabet fra Jesper Fårekylling.

