For et år siden talte hun om mere tillid og mindre lovgivning. Nu vil Mette Frederiksen det stik modsatte

I Danmark har vi ikke guldminer, men vi har noget mere værdifuldt. Vi har tillid til hinanden. På tillid har vi bygget et samfund.

Men er sandheden ikke, at vi bliver fristet til at lovgive og regulere så meget, at den lokale dømmekraft – hos den stolte sosu-assistent, hos den lokale politiker – sættes ud af kraft? Er det efterhånden mest i skåltalerne, vi hylder det lokale demokrati?

Vi glemte, hvad politik handler om. Lovgivning bør handle om retning. Det er måden at lede et land på. Dét er det politiske ansvar, for vi skal ikke bare lovgive forfra. Vi skal give slip. Vi må alle sammen stille os selv de svære spørgsmål. Og her Folketinget skal vi blive bedre til at holde fingrene væk.

