Filosof om OK18: Løhde handler imod den danske model

Problemet er, at der ikke findes et klart mål for værdien af disse services. Det er derfor, der er brug for en prismekanisme for at afgøre, hvilken løn de offentlige ansatte skal have for at levere denne service. Der er således brug for et andet mål for omkostningerne for de offentlige arbejdsgivere ved en konflikt – et subjektivt mål, så at sige. Subjektivt set er dette den offentlige mening og sympati med parterne. Den part, der har den offentlige mening med sig, står stærkest i forhandlingen.

De offentligt ansattes organisationers strejkevarsel følger logikken i den danske model. Strejkevarslerne var tilbageholdende i den forstand, at de kun omfattede cirka 10 procent af de offentligt ansatte, da man ikke ønskede at genere for mange og dermed tabe kampen om den offentlige mening.

Arbejdsgiverne valgte som reaktion på strejkevarslerne at lockoute stort set alle offentligt ansatte. Innovationsminister Sofie Løhde begrundede dette med, at arbejdstagerorganisationernes strejke vil lamme det danske samfund. Den bagvedliggende begrundelse er, at det er uholdbart for samfundsøkonomien, hvis de offentlige lønstigninger er højere end de private.

I forhold til den danske model er der dog to paradokser i arbejdsgivernes reaktion:

For det første vil en lockout ikke kun presse arbejdstagerne. Den vil også mangedoble omkostningerne i forhold til leverancen af offentlig service. Hvis Løhde har ret i, at den varslede strejke ville lamme samfundet og være til meget stor gene for mange danskere, vil lockouten gøre dette i endnu højere grad. Så arbejdsgivernes reaktion forværrer omkostningerne ved konflikten, som de selv henviser til som begrundelse for deres reaktion.

Hvis omkostningerne ved strejken for det andet er så store, som ministeren hævder i sin begrundelse for lockouten, så underminerer dette hendes bagvedliggende påstand om, at de offentligt ansatte får for høj løn. Det ville jo ifølge prismekanismen i modellen betyde, at værdien af de offentligt ansattes arbejde er meget høj.