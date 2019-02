Krigsdeltagelse må ikke stå og falde med statsministerens temperament og ego.

Vi har brug for en grundlovsændring, der sikrer, at Danmark kun deltager proaktivt i krig, når to tredjedele af Folketinget står bag.

Nej, altså. Det kan ikke passe. Det kommer virkelig bag på mig. Siger du, at en ny undersøgelse viser, at tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen ene mand bestemte, at danske Jenser og Jensiner skulle i krig mod Irak? Altså at han ikke gennemførte en grundig proces med høringsvar fra LO, DA, Amnesty og Saddam Hussein? At der ikke var en kommission med Nina Smith som formand, der forberedte beslutningen? Du store kineser!