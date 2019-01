Status på et år uden Facebook: Reelt er jeg ikke blevet en supertilstedeværende udgave af mig selv, men hold nu op en befrielse

At lukke ned for Facebooks konstante impulser føles som at genvinde kontrol, ikke mindst over min samvittighed.

Indrømmet. En nær kollega har advaret mig om, at det ikke er særlig flatterende, når nogen udbreder sig offentligt om deres exit fra sociale medier, men på en 8. januar, hvor babyfedtet endnu hænger ved 2019, er der vel plads til at se med friske øjne på den slags. I hvert fald er det en tid, hvor mange genaktiverer noget i tilværelsen – eller deaktiverer, som jeg selv gjorde for knap 12 måneder siden, da jeg lukkede ned for min facebookprofil.

Den forgangne nytårsaften har der sikkert stået masser af feststemte danskere i stuerne, som på slaget 12 er sprunget ned fra stolen med løftet om netop dette: at vinke farvel til Facebook. Noget tyder nemlig på, at metaltrætheden er begyndt at afløse onlinebegejstringen. Selv om Facebook ifølge DR Medieforskning fortsat er det dominerende sociale medie herhjemme med 63 pct. af danskerne som brugere, faldt andelen i 2018 med 2 pct. efter en lang årrække, hvor brugertallet ellers kun er steget.

Måske er du selv en af dem. Måske er du netop nu i gang med en kold tyrker, eller også mangler du modet til at kaste dig ud i det, der kan fremstå som et limbo i offlinelivets intethed. I så fald kan jeg sige én ting, og jeg taler gerne ud fra from erfaring: Jeg havde samme frygt for et år siden, men jeg er stadig ikke vendt tilbage, og jeg føler mig mere og mere overbevist om, at det heller aldrig kommet til at ske.

Omkostningerne forbundet med afskeden fra Facebook har jeg for længst glemt.

Hvorfor? Jeg vil undlade klicheerne om, at man læser flere bøger og har stille sansende stunder på togperroner, for det kommer vel ikke bag på nogen, at det passer. Imidlertid er den vigtigste grund for mig, at jeg ikke har lyst til igen at kaste mig ud i de daglige selvbebrejdelser, min facebookaktivitet medførte.

For da abstinenserne efter kontroversielle statusopdateringer fra meningsdannere eller billeder af gamle studiekammeraters familieudvidelse havde fortaget sig, begyndte den så at melde sig nogle måneder inde i 2018: lettelsen. Ikke over at slippe fra at være ’på’, men over at befri mig selv fra en samvittighedsnagende byrde, som spillede en større rolle, end jeg nok egentlig var klar over dengang.

Der findes et begreb inden for socialpsykologien, som måske indrammer følelsen meget godt, nemlig kognitiv dissonans. Det optræder som en indre ubalance, når en person handler i strid med sine værdier, og kan føles som ubehag. Bortforklaring vil være en typisk måde at undgå det på.

Facebook gav til sidst massive udsving på frekvensen i mig, og jeg havde svært ved at bortforklare min fortsatte brug, efterhånden som stadig flere eksperter stod frem med opsigtsvækkende advarsler om, hvad mediet gør ved vores måder at omgå hinanden på. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert i den diskussion, men blot en konstatering af, at det at være aktiv på Facebook for mig også var en kilde til konstant dårlig samvittighed. Du spilder din tid. Du koncentrerer dig aldrig. Du er en fraværende mor … Den slags banaliteter.