Facebook har fat i mig helt ind i kernen: Jeg vil ud, men undskyldninger bliver ved med at melde sig

Da vi anden juledag kørte hjem fra det jyske julegilde, sad jeg og scrollede i nyhedsoversigten på mobilen og blev straks lokket af en artikel om et af de mest diskuterede virksomheder i tiden: Facebook.

Virksomheden, der er sat i verden med en mission om at dele og gøre verden mere forbundet og åben. Og mens jeg sluger det fine resumé af årets eskapader fra Mark Zuckerberg råt, tænker jeg endnu en gang: Hvorfor har jeg en facebookprofil?

Siden min bryllupsrejse til Bali i 2015 har jeg svoret, at jeg skulle lukke ned for min profil, da den jo generelt bare støjer, bimler og bamler og prikker til mig med alverdens ligegyldigheder, som jeg bruger al for meget energi og tid på. Men af en eller anden årsag har jeg ikke kunnet lukke ned for det her forbandede medie.

Først var påskuddet, at jeg var forbundet med bestyrelsen i ejerforeningen og den kære madklub. Studiegrupper var der også en del af samt mit deltidsjob, hvor man skulle være online for at hapse ekstra vagter, som oftest blev lagt op her. Facebook var på det her tidspunkt for mig primært blevet en platform, hvor jeg planlagde at mødes med andre i fællesskab. Lige i henhold til stifterens mission.

Da vi et par år senere var på vej ind i 2018, blev jeg på ny motiveret for at lukke ned for Facebook, da vores familieforøgelse stod for døren. Jeg havde en vis frygt for, at jeg skulle blive en af de her forældre, der har helt firkantede øjne af deres mobil, og jeg svor, at jeg skulle ud af platformen. Men. Jeg nåede ikke at lukke ned, inden vores datter kom til, og hvad blev så det næste, der bandt mig til Facebook? Kan I gætte det? Selvfølgelig var det mødregruppen.

Jeg tror, at vi er mange danskere, der ved bedre end at støtte op om en virksomhed som Facebook

Efter vores bryllupsrejse er min facebookadfærd dog blevet radikalt forandret. Jeg begyndte med at slukke for samtlige notifikationer på min telefon. Instagram slettede jeg og sidenhen også Facebook og Messenger-appen, da jeg fandt ud af, at de rodede for meget rundt i min telefon.

De fleste i min omgangskreds ved efterhånden, at jeg ikke foretrækker Facebook, men alligevel er det ligesom bare der, det sker. Ligesom når man har lyst til at tage hjem fra en fest, men alle vennerne står og siger »bliv nu«. Men hvorfor er Facebook så foretrukken en platform? For når man ser virksomheden efter i sømmene, så er det jo vanvittigt forrykt, at dets opfinder er så fuldstændig ligeglad med det ansvar, det indebærer at dele indhold og forbinde alverdens mennesker på godt og ondt.

Jeg tror, at vi er mange danskere, der ved bedre end at støtte op om en virksomhed som Facebook. Men hvad skal der så til, før vi tør klikke os ud?

Jeg erkender blankt, at Facebook har fat i mig – helt ind i kernen. Som jeg sidder og sletter i min tidslinje, min venneliste og mine billeder, bliver jeg ikke bare vemodig og ked af det, men også bange for at forlade dette fællesskab. Og jeg kan kun vagt høre fornuftens stemme, der fortæller mig, at det her, det er ikke virkeligheden. At det her blot er en afspejling, der viser en procentdel af ikke bare den virkelige verden, men også den falske verden.

Og det at slette opslag m.m. herinde, som jeg i de fleste tilfælde ærlig talt havde glemt, jeg havde set, delt og tagget, jo ikke slettes fra mit liv af den årsag. Billederne har jeg også på min computer.

De betydningsfulde relationer, familien og vennerne, har jeg i dagligdagen. Og de mange underholdende memes og videoer med franske bulldogs og deres fjollerier, som min kære mor og far har delt med mig, er nok ikke det største tab.