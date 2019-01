Tjek, tjek, tjek, tænkte jeg og kunne plante en skråsikker selvdiagnose: Jeg lider af bedragersyndromet

Mange - særligt kvinder - er bange for at udstille deres usikkerhed. Sådan bliver vi jo aldrig klogere. Derfor øver jeg mig i at stille dumme spørgsmål.

Det hænder, at man støder på noget, der udløser tanken: »Så jeg er altså ikke den eneste, der har det sådan her«.

Tanken slog mig eksempelvis gentagne gange, da jeg læste mig gennem Karl Ove Knausgårds autobiografiske værk ’Min kamp’, som rummer nogle af forfatterens dybeste, mest skamfulde, men tilsyneladende også meget menneskelige hemmeligheder.

Og sådan tænkte jeg senest, da jeg i juledagene sad i et af DSB’s blå sæder med et dameblad, som jeg til lejligheden havde tilladt mig at købe for at slå timerne ihjel. Et eller andet sted mellem de sidste nye mode- og madtendenser faldt jeg nemlig over en artikel om et fænomen, jeg aldrig før har hørt om: impostor-syndromet – på dansk kaldet bedragersyndromet.

Syndromet rammer særligt kvinder, kunne jeg læse, og kan bl.a. spottes ud fra følgende tre tegn. 1. Du betvivler dine kvalifikationer og føler ikke, at du fortjener din succes. 2. Du går rundt med frygten for, at din chef lige om lidt vil prikke dig på skulderen og sige: Afsløret, du er ikke god nok. 3. Du føler, at du som minimum skal opfylde samtlige jobkvalifikationer, før du tør sige ja til en stilling.

Tjek, tjek, tjek, tænkte jeg og kunne således et sted mellem Randers og Hobro plante en skråsikker selvdiagnose: Jeg lider af bedragersyndromet.

»Jeres tid som studerende begynder først rigtigt, når I har indset, at I intet ved«, rundede min underviser på sokratisk vis af

På forhånd vidste jeg selvfølgelig godt, at en masse mennesker – især unge kvinder – render rundt derude i præstationssamfundet med huller i selvværdet. I 2018 viste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, at 40,5 procent af danske kvinder i alderen 16-24 år oplever, at de lever med et højt stressniveau. For jævnaldrende mænd er tallet 23,4 procent. Forskellen kædes blandt andet sammen med, at særligt unge kvinder stræber efter at være perfekte i alle livets henseender, men at denne stræben også hos andre kan manifestere sig som en frygt for at blive taget i sit ’blufnummer’ – eller ligefrem som en bedrager – og endda i en sådan grad, at det har fået en titel, kom alligevel bag på mig.

Et af problemerne med at ligge under for bedragersyndromet er, at det fører til en alt for høj grad af tilbageholdenhed. Det har jeg længe kendt hos mig selv, også før jeg stødte på artiklen i damebladet, og derfor har jeg gennem flere år søgt efter en kur mod den overdimensionerede selvkritik.

For nogle år siden rendte jeg så ind i det, der foreløbig står som det mest virkningsfulde mantra for mig, og som jeg gerne hiver frem, når tilbageholdenheden begynder at melde sig. Under en af mine første forelæsninger på universitetet præsenterede underviseren alle os nye studerende for den såkaldte Dunning-Kruger-effekt, der beskriver, hvordan folk med lille indsigt i et emne ofte vil overvurdere egne færdigheder voldsomt, mens folk med høj grad af indsigt omvendt vil undervurdere egne evner.

»Jeres tid som studerende begynder først rigtigt, når I har indset, at I intet ved«, rundede min underviser på sokratisk vis af.

Efter at den umiddelbare provokation havde fortaget sig, gik det op for mig, hvor værdifuld en læresætning han netop havde serveret for en forelæsningssal fyldt med præstationsforgabte studerende. For her lå en håndsrækning til unge, der tror, de skal kunne alting fra begyndelsen, og en påmindelse om, at vejen til viden er brolagt med tvivl, usikkerhed og spørgsmål, der udstiller din uvidenhed.