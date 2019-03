Chloe og hendes kollegaer ser videoer af mord, så du kan bruge Facebook

15.000 sjæle rydder op, når vi deler ubehageligt indhold på Facebook. Deres arbejdsforhold giver mig lyst til at slette alle mine profiler på sociale medier. Men vi bør finde en bedre løsning.

»Angstanfaldene begyndte, efter Chloe så en mand dø. Hun havde brugt de seneste tre en halv uge på træning med et mål om at hærde sig selv forud for kampen mod foruroligende opslag: hadtale, vold, detaljerede pornoscener. Få dage senere ville hun være klar som nyuddannet indholdsmoderator på Facebook – også kendt som procesansvarlig hos firmaet Cognizant, der udbyder den slags tjenester«.