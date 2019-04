Korrespondent i Latinamerika: Christopher Columbus har stadig modvind

I 500-året for Spaniens erobring af Mexico forlanger landets præsident en utvetydig undskyldning for kolonitiden.

Sidst jeg skrev på denne plads, berettede jeg om, hvordan Christopher Colombus er blevet lagt for had blandt studerende på Notre Dame University i den amerikanske delstat Indiana. Vreden er så stor, at de unge har forlangt universitetets ældgamle freskoer tildækket, fordi de skildrer scener fra eventyrerens liv på en ’forherligende’ måde. I de studerendes øjne stod Columbus fadder til et grusomt folkemord på kontinentets oprindelige befolkning og bør overhovedet ikke hyldes.

Nu er vreden rykket sydpå. I denne uge sendte Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, et brev til både den spanske konge, Felipe VI, og pave Frans, hvori han har udbedt sig en utvetydig undskyldning for kolonitidens rædsler. Præsidenten, der i folkemunde blot hedder Amlo, offentliggjorde samtidig brevet og åbnede dermed sluserne for en virkelig hidsig debat, der på få dage har fået deltagelse fra hele den spansktalende verden.

Tidspunktet er ikke tilfældigt. I disse dage er det netop 500 år siden, den spanske conquistador Hernán Cortés ankom til det, der nu er Mexico, og om to år markerer Mexico, at det også er 500 år siden, at det oprindelige imperiums hovedstad, Tenochtitlán, faldt til de spanske erobrere. Det er til fulde dokumenteret, at den kolonisering, der dermed tog fart, blev fatal for mange af de oprindelige folkeslag. Millioner og atter millioner døde, ikke mindst af de sygdomme, som spanierne bragte med sig. Først 300 år senere fik Mexico sin selvstændighed.

Politiske eksperter i Mexico er ret sikre på, at der næppe bliver fest i 2021, selv om der oprindelig var lagt op til en markering med fanfarer og deltagelse af både det spanske kongehus og den mexicanske præsident

»Vi befinder os derfor i en tid, hvor vi må reflektere over de begivenheder, der på afgørende vis prægede vores nationers historie og endnu genererer hed debat på begge sider af oceanet«, hedder det i Amlos brev, hvori han også foreslår, at Spanien og Mexico frem mod 2021 arbejder sammen om, at kong Felipe VI officielt anerkender de oprindelige folks lidelser og fremsætter en undskyldning for spaniernes brutale fremfærd »med henblik på påbegynde en ny og ny etape i vores indbyrdes forhold og skabe en ny og mere ligeværdig sameksistens for fremtidige generationer«.

Men hvis Amlos forslag egentlig var venligt og forsonligt ment, blev det i hvert fald ikke opfattet sådan i Spanien, hvor ministre og højtstående funktionærer nærmest har konkurreret med hinanden om at udvise den største forargelse.

Den spanske vicepræsident, Carmen Calvo, meddelte således, at kong Felipe »ikke har nogen som helst grund til at bede om forladelse over for noget land, og det vil ikke ske«. I hendes kølvand fulgte formanden for det konservative Partido Popular, Pablo Casado, der rasende frabad sig »historiske æreskrænkelser«. Kun medlemmer af det venstreorienterede Podemos har udtrykt en vis forståelse for Amlos synspunkt.

Sagen var i høj grad også oppe at vende den prestigefyldte årlige kongres om det spanske sprog, en slags sprogets Davos, som i år afholdes i Argentina, og hvor de spansktalende landes intellektuelle og sprogfolk flokkes for at værne om det spanske modersmål og forfine dets udtryk.

Størst bifald blandt de mange indlæg om sagen fik formodentlig den peruanske forfatter Mario Vargas Llosa, da han tirsdag med bidende ironi foreslog, at Amlo passende kunne sende et brev til sig selv med samme indhold som det, han netop havde sendt til kongen og paven.

»Mexicos præsident tog fejl af adressen«, begyndte forfatteren og fortsatte: »Han burde have sendt det til sig selv, og så kunne han jo svare på, hvorfor Mexico, som blev en del af den vestlige verden for 500 år siden og i 200 år har regeret sig selv, stadig har en oprindelig befolkning, der for millioners vedkommende er marginaliseret, fattig, uuddannet og udnyttet«.