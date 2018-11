ghghghgh Et politisk flertal, som splitter regeringen, vil ændre loven, så embedsmænd kan afhøres i problemsager. Et ekspertudvalg nedsat af regeringen har ellers så sent som i sidste uge advaret massivt imod at indføre muligheden for at afhøre embedsmænd. Justitsministeren frygter, at det bliver enden på det politisk neutrale danske embedsværk.