Trang til udrensning: Nu skal boligen også på januar-slankekur Nytårets idé om at nulstille og begynde på en frisk breder sig fra krop til bolig. Bevidst fravalg af ting gør det lettere at fokusere på det, der betyder mest, mener en voksende skare af minimalister.

Uanset om vi tror på nytårsforsætter eller ej, giver årets cyklus os mulighed for refleksion og forandring.

I årtier har motion, vægttab og rygestop været populære mål. Senest er det blevet så udbredt at afstå fra alkohol i januar, at selveste Sundhedsstyrelsen er hoppet på ’hvid januar’-vognen.

En nyere version går ud på at fjerne overflødige kilo uden for egen krop. Altså at rense ud i hjemmet og skille sig af med unødvendige ting. Adskillige bloggere fokuserer op mod nytår på at få overskud til vigtige ting ved at rydde op.

Der er så meget larm af tanker, ting, rod, informationer og relationer i vores liv, at det får os til at længes efter simple hjem og simple omgivelser Anders Fogh Jensen

»Gør dig klar til et nyt år – hvad vil du gerne omgive dig med i det nye år?«, spørger Lene Kirk på MindMentor.dk og giver sit bud på, hvordan man kan styrke sin livsenergi ved at sige farvel til ting.

På Fridithjerterum.dk lokker Ann Katrine med »5 hurtige oprydningsprojekter, der sparker gang i det nye år« - her gælder det om at sanere klædeskab, rodeskuffe, bogreol, skrivebord og taske. Og i bogen ’Et år uden overforbrug’ af Trine Baadsgaard opfordres læseren til at rydder ud i skabe og skuffer og gennemgå garderoben for unødvendigheder.

Flere stresser over ting

Trenden kan ses som en modreaktion på en særdeles lang periode, hvor forbrugerismen er tordnet derudad, uden at der blev sat spørgsmålstegn ved det fede i at få mere.

»Vi er ved at nå et mætningspunkt. Kloden har det ikke så godt. Flere stresser over at knokle for at opretholde niveauet. Og ’lidt, men godt’-tanken voksede ud af finanskrisen«, siger fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, der blandt andet beskæftiger sig med boformer og byliv.

Opmærksomhed på renselse er siden 1970’erne vokset i takt med øget velfærd og forbrug, men trangen til at begynde på en frisk er alt andet end ny. Det mener filosof Anders Fogh Jensen.

»Det er askese. En gammel praksis, som man finder både i buddhismen og i kristendommen, og som ikke uden grund også melder sig i dag«, siger han.

Askesebølgen rammer nu boligen

Rationelle forhold, som at flere i storbyer bor på færre kvadratmeter, deleøkonomi og nye generationers mindre behov for at eje og opbygge forråd, spiller også ind, mener fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.

»Men ellers ser det ud til, at vi i stigende grad træffer beslutninger med følelser, og at valgene tillægges stor symbolværdi«, siger hun.

Hun ser det som en naturlig udvikling i en årelang strøm af livsstilspåbud om at motionere, meditere og spise gluten-, sukker- eller kødfrit, at askesebølgen nu rammer boligen.

»Jeg tror – og håber – at det er kulminationen, for der ligger meget selvbeherskelse og begrænsning i reaktionen«, siger Anne-Marie Dahl.

Ydre ro skal dulme indre kaos

Trangen til at rydde op fodres ifølge Anders Fogh Jensen af en formodning om, at man ikke uden fysisk handling kan finde det ønskede klarsyn i en verden med forbrugsforstoppelse og informationsfedme.

»Der er så meget larm af tanker, ting, informationer og relationer i vores liv, at det får os til at længes efter simple hjem og simple omgivelser. Man får lyst til at formatere harddisken og lægge simple koder ind«, siger filosoffen og fortsætter:

»I dag er de fleste af os en form for anorektikere i den forstand, at vi prøver at få kontrol over vores indre igennem ydre begrænsninger. Men det lykkes ikke for mange af os, selv om vi har styr på kroppen«.

Mere end en grille i januar

Måske derfor er den materielle slankekur for en voksende skare mere end en grille i januar.