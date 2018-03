Skat åbner for tidligt tjek af årsopgørelsen

Rikke Forchhammer er ikke typen, der mister mælet. Men når hun skal svare på, hvad det er for nogle unge mennesker, der kommer på højskolerne i dag i forhold til tidligere, tøver hun et kort eftertænksomt øjeblik:

»Altså, de unge, jeg møder i dag, er typisk meget velfungerende og engagerede – på overfladen. For nedenunder, når man taler med dem, føler mange af dem sig vældigt presset. Man kan godt mærke, at de har været igennem en fabrik, som har været rigtig hård for dem. Flere har tendens til depression, angst, ensomhed. Det fortæller mig, at det er helt nødvendigt at hive konkurrencementaliteten ud af dem. De har et virkelig stort menneskeligt behov for at stoppe op og tænke: Hvem er jeg?«, fortæller Rikke Forchhammer.

Jeg møder hende en frostklar dag i marts på Krogerup Højskole. Hun er selv lige fyldt 61 år. Hun har været en del af højskoleverdenen i 35 år, alle årene på Krogerup, hvor hun de seneste 10 år har haft til huse i forstanderboligen. Til sommer takker hun af for at hellige sig en verden uden for højskolen. Men så har hun også været med til at føre 71 elevhold gennem et længere kursusforløb.

Rikke Forchhammer er således et ganske troværdigt sandhedsvidne, når det handler om den gruppe af unge mennesker – typisk de såkaldte 4. g’ere – der efter gymnasiet vælger at rive et lille halvt år ud af kalenderen for at tage på højskole. Og i de seneste 10 år er der sket noget med denne gruppe: