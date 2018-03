»Opskriften på at fremkalde en depression«: Arbejdsløse er langt mere stressede end folk med job Næsten hver anden arbejdsløs dansker lever med et højt stressniveau. De er mere end dobbelt så hårdt ramt som mennesker med job. Usikker økonomi og skærpede krav presser mange ledige.

Hjertebanken, hovedpine og søvnløse nætter. På arbejdspladser rundt om i landet går stribevis af danskere ned med stress og er sygemeldte i uger og måneder. Den historie hører vi ofte. Men folk uden job er langt hårdere ramt af stress end dem, der tjener deres penge selv.

Det fremgår af Den Nationale Sundhedsprofil 2017, der med svar fra 180.000 danskere er det officielle Danmarks bedste bud på, hvordan befolkningen har det. Samlet set lever hver fjerde dansker med et højt stressniveau i hverdagen, men det dækker over store forskelle. Mens det gælder for 19 procent – eller cirka hver femte – af de beskæftigede, så er hele 47 procent af de arbejdsløse ramt. Næsten hver anden dansker uden job har altså et højt stressniveau. Det er en markant stigning på godt 7 procentpoint siden 2013, hvor andelen var 40 procent.

»Arbejdsløse er kastet ud i en meget usikker og uforudsigelig situation, der rammer selvværdet hårdt. De får en følelse af, at de ikke duer til noget, at de ikke kan bruges af andre, så de mister en stor del af deres identitet og troen på egne evner. Det er den direkte vej til dårlig mental sundhed«, siger psykiater Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden.

Samtidig understreger hun i lighed med en stribe andre fagfolk, at arbejdsløse er underlagt en række krav fra myndighederne, som ofte øger stressniveauet betydeligt. Krav er fair, men pisken er blevet stærkere end guleroden, vurderer hun og siger, at der er en »indgroet mistillid fra systemets side med krav om møder og et bestemt antal ansøgninger«.

I undersøgelsen har de adspurgte svaret på spørgsmål om, i hvilket omfang deres liv er uforudsigeligt, belastende og uden for kontrol, og om de føler sig nervøse og stressede.

Sammenhængen mellem arbejdsløshed og stress er også påvist i en række medicinske studier via blodprøver fra deltagerne. Arbejdsløse og modtagere af kontanthjælp har et væsentlig højere niveau af stresshormoner i kroppen end folk i arbejde, fortæller Finn Diderichsen, professor emeritus i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

De senere år har der været en kraftig stigning af psykisk besvær hos mennesker, der står uden job.

»Jeg var for to år siden med til at undersøge årsagen til det, og vi fandt især to sammenhænge. Den ene er, at folk, der i forvejen føler sig nervøse og stressede, i stigende omfang bliver ekskluderet fra et mere og mere krævende arbejdsmarked. Den anden er, at de arbejdsløse i disse år bliver hårdere presset økonomisk og socialt og derfor får flere symptomer på stress«, forklarer Finn Diderichsen.

Det kan virke paradoksalt, at ledige har mere stress end personer, der f.eks. balancerer et 50-timers karrierejob med ægteskab og små børn. Men speciallæge i psykiatri og direktør i stressklinikken PPclinic, Lars Aakerlund, advarer mod at fokusere på, om ledige har travlt eller ej.

»Selv om den ledige i princippet kan ligge på sofaen hver dag i længere tid end os andre, har han masser, måske langt flere, bekymringer om økonomi og fremtiden. Han har måske søgt 50 jobs og fået 50 afslag, og han ligger med følelsen af at være en fiasko«, siger han.

Ny politisk aftale på vej

Politiske reformer har ændret livet som arbejdsløs. Oprindelig var perioden, hvor en ledig kan få dagpenge, ubegrænset, men i 1993 blev loftet sat til syv år, hvorefter det er blevet sænket til nu to år. Tanken er, at det skal motivere den ledige til at gøre en ekstra indsats for at få et arbejde, men kravene kan have stik modsat effekt, vurderer psykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet, Einar Baldvin Baldursson.