Arbejdsløshed skaber stress: »Prøv at sige ’jeg laver ikke noget’ til et middagsselskab og se reaktionen«

en 58-årige Benny Fredriksson var i mere end 15 år en profileret chef for Stockholms Stadsteater med stor publikumssucces på sit cv. Men efter Aftonbladets undersøgelse i december sidste år, hvor en række anonyme medarbejdere kom med anklager om chikane og en brutal ledelsesstil, valgte han at trække sig fra posten. I weekenden tog han sit eget liv.

Hans død vækker stærke følelser i svensk kulturliv, og mange skyder skylden på medierne – og ikke mindst på Aftonbladet, som stod bag den undersøgende afsløring i december. For var det mediernes kritik, der drev ham i døden? Og hvor går grænsen for det, mange ser som mediernes selvudnævnte folkedomstol?

»Jeg synes ikke, at de svenske medier har været gode til at tage den debat. Det er ikke nogen tilfældighed, at du ringer fra et dansk medie. Jeg har slet ikke hørt fra de svenske«, siger den svenske medieforsker Torbjörn von Krogh fra Mittuniversitet i Sundsvall.

Benny Fredriksson var arbejderdrengen, som startede med at kontrollere billetter på Stockholms Stadsteater, 16 år gammel. Efter Teaterskolen arbejdede han som skuespiller og instruktør, før han i 2002 overtog posten som direktør for Stockholms Stadsteater. Her gik han ind for grundlæggende at forandre og forny teatret med et bredere, mere publikumsvenligt repertoire.