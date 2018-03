Psykolog: Arbejdsløse har ofte et lavt selvværd, og det hjælper ikke, når moralisterne bekræfter dem i det Arbejdsløse har ofte et lavt selvværd, og det hjælper ikke, når moralisterne bekræfter dem i det, siger psykolog.

»Frem for trusler og formaninger burde man gå efter at udvikle et samfund, hvor arbejdsløshed slet ikke findes«, siger Einar Baldvin Baldursson, psykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet.