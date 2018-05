Kunsten at leve med sit elskede cykelvrag

Min cykel er en rød italiensk racer, der i 20 år har hjulpet mig over høje bjerge i Sydeuropa i mine formative unge år og gennem den voksne hverdags myldretid i København. Begge mine børn har siddet på et metalsæde foran mig og peget på alt det, der susede forbi deres øjne. »Hvad er det, far?«.

Med al den kærlighed og historie undrer det mig, at jeg passer så skidt på mit klenodie. Engang boede den i lejligheden. Jeg har sågar vasket den indenfor og passet bedre på den end på ubehandlede trægulve. Jeg kunne sidde i skrædderstilling i timevis foran den og justere gearskiftet, så kæden skiftede tandhjul med det præcise klonk, alle cykelelskere – ja – elsker.

Den var en fartmaskine - engang

I dag står det sløjt til med min fartmaskine, der henslæber en kummerlig tilværelse om natten i gården ved siden af alle de andre cykler. Som om den kan sammenlignes med dem. Det før så glinsende røde stel er skrællet, så kromen træder frem der, hvor låse i årtier har dinglet. Og der ligger et lag sort smuds over det meste af rammen. Kun forbremsen virker, bagbremsen satte sig fast for to år siden. Skummet på forreste del af sadlen er skrællet af, som var den en rådden banan. Gearet står i tredje tungeste bagpå og lille klinge foran. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis jeg forsøger at skifte de gear, jeg ikke har rørt siden en længere tur langs Strandvejen for to år siden. Jeg kunne blive ved. Tyndslidte dæk, en lås, der kun lukker i hvert femte forsøg. Engang så blanke eger, der nu er sorte som kul.

Den pynter ikke længere på hvert gadehjørne. Foto: Anders Legarth Schmidt

Jeg har paradoksalt nok misligholdt min racer, selv om jeg har alle færdighederne til at passe på den. Da jeg var barn, lærte min far mig minutiøst alt om at ordne en cykel. Lige fra den simple lapning med luftbobler i opvaskebaljen til hjulskift, kædepleje og rengøring. Men nu orker jeg ikke mere.

Jeg har tre muligheder

Jeg har med tiden fundet ud af, at jeg finder en sær tryghed i alt snavset på den. Som om det sorte endelig har fået plads i den ellers tidligere så renskurede italienske racers liv. Som hos et ægte menneske. Og ingen gider stjæle et gammelt lig, for det er kun unge hipstere på retroracere, der ved, hvad det egentlig er for en cykel, og sender respekt min vej ved lyskrydset. Håndloddet ramme i Columbus-stål med forkromede muffer og Dura Ace-gear anno langt nede i 90’erne bliver ikke sådan lige genkendt af alle og enhver. Ikke længere.

Tandhjulene? Dem taler vi helst ikke om, vel... Foto: Anders Legarth Schmidt

Jeg ser tre muligheder, for det bliver ikke ved med at gå. Før eller siden bukker en vital del under for et årtis svigt. Jeg kan enten selv vie raceren de nødvendige timer – en weekend bør række. Jeg kan trille ud til Heino Cykler med den og bede mekanikeren sætte den i stand. Eller – og det gør næsten ondt at skrive det – måske har den haft sin tid. Måske skal den nyde sit otium i vores aflåste kælderrum efter lang tids tro tjeneste. Jeg faldt i øvrigt også over sådan en fin Centurion-racer på Facebook forleden. Den kunne jeg da godt tænke mig.

Men mit røde lyn ryger aldrig ud.