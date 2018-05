Bankernes gebyrer stiger fire gange så hurtigt som almindelige priser På ti år er bankernes gebyrer steget med mere end 50 procent. Det har taget overhånd, mener Forbrugerrådet Tænk.

Selv om finanskrisen for længst er tonet ud og storbankerne igen præsenterer milliardoverskud, bliver kunderne i stærkt stigende grad afkrævet gebyrer for almindelige bankforretninger.

Siden 2008 er bankernes gebyrer steget med 53,4 procent. Til sammenligning er priserne på daglige forbrugsvarer som mad, transport, tøj og fritid steget med 14,5 procent, viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.

»Med statistikken får man et indblik i, hvor meget bankernes priser stiger sammenlignet med andre priser«, siger Christian Lindeskov, afdelingsleder i Danmarks Statistik.

Stigningen gælder gebyrer på helt almindelige ydelser som netbank, automathævning, hævning i kasse, inbetalingskortgebyr og veksling af valuta; ydelser de fleste danskere bruger dagligt.

Statistikken er så ny, at tallene blev opdateret i fredags. Og så kan Danmarks Statistik samtidig oplyse, at bankernes gebyrer i de øvrige EU-landen i samme periode kun er steget med 8,3 procent.

Også af den grund er udviklingen stærkt kritisabel, mener forbrugerrådet Tænk«:

»Gebyrerne har simpelthen taget overhånd nu. De afspejler næppe de reelle omkostninger. Et gebyr skal som hovedregel dække over udgiften ved at producere. Og bankernes udgifter er jo ikke steget«, siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Han peger på, at forbrugerne ofte ikke er bevidste om gebyrerne, og at de stigende gebyrsatser dermed er med til at gøre markedet uigennemsigtigt.

Kunderne bliver sure

Prisportalen Mybanker undersøger hvert år, hvorfor bankkunder måtte ønske at skifte bank.

»De sidste par år har priser og gebyrer været den største årsag«, siger kommunikationschef Ulrik Marschall.

Og selv om hvert enkelt gebyr ofte er mindre beløb, kan det generere stor utilfredshed, når kunderne får øje på de samlede gebyrer, de betaler - for eksempel ved at se på årsopgørelsen fra banken. »Mange af de små gebyrer er ikke synlige - folk bliver overraskede og føler sig snydt«, siger Ulrik Marschall, der peger på, at de fleste af bankernes gebyrer godt kan forhandles.

Kigger man nærmere på folks bankforretninger, er der mange, der betaler for meget i gebyrer, fordi de aldrig har konfronteret banken, vurderer professor i finansiering Peter Løcthe Jørgensen fra Aarhus Universitet.

»Det er lidt af et paradoks, når man tænker på, hvor langt folk vil gå efter ugens tilbud på Kærgården, hvor de måske sparer 2 kroner. Men mange synes, at det er svært stof og måske ikke lige der, de vil bruge ledig tid i weekenden«, siger professoren.

Han vurderer, at mange – ved at gå deres samlede bank-, realkredit- og pensionsforretninger efter – vil kunne forhandle gebyrer ned for, hvad der svarer til fire-femcifrede beløb om året. Men det ligger ikke til danskerne.