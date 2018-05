Klapjagt på snydere: Skatteaftale med Airbnb bliver fulgt op med øget kontrol

Modellen kan bruges i andre lande

Det har ikke været muligt at få uddybet dette yderligere. Men også Airbnb er yderst tilfreds med aftalen.

»Det her er en god begyndelse, som kan blive model for ikke bare Europa, men for hele verden. Kombinationen af fair regulering og simpel beskatning vil vi komme til at tale med regeringer om over hele verden«, siger Patrick Robinson, Airbnb’s øverste chef for politik og kommunikation i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Skatteeksperten advokat Thomas Booker kalder den automatiske indberetning af brugernes lejeindtægter for et særdeles effektivt redskab mod snyd. Også selv om der kan gå en rum tid, inden den tekniske model for indberetninger er fundet. Det vil også være effektfuldt, hvis Airbnb kan lukke portalen for de brugere, der ikke overholder reglerne, mener han.

Til gengæld afhænger effekten af de nye 15, 20 eller 25 skattekontrollanter i høj grad af, om Skat har fået opbygget de nødvendige digitale værktøjer efter sidste års kollaps i inddrivelsessystemerne:

»Det er utrolig svært at finde frem til folk, der ikke har opgivet noget til Skat. Har du de rigtige digitale værktøjer, kan 15-20 skattefolk sagtens levere en effektiv kontrol. Har du dem ikke, kan de ikke udrette ret meget«, siger Thomas Booker.

