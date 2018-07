Vi bliver boende, hvor vi bor, når vi er blevet voksne Unge i 20’erne flytter livligt, men derefter falder flyttelysten dramatisk. I en ny serie ser Politiken på danskernes flyttemønstre.

Seniorbofællesskaber, andelslandsbyer, familiekollektiver og pensionister, der siger farvel til et langt liv med hus og have og goddag til en treværelses i byen tættere på museer, biografklubber og cafeliv.

Selv om kreative boformer og anderledes måder at indrette sig på i den moderne tid ofte bliver beskrevet i medierne, er virkeligheden mindre eksotisk.

En voksen dansker kan regne med at flytte knap seks gange i løbet af sit liv, og de fleste af livets flytninger vil være overstået, når man er i 30’erne. Og når vi først har fundet vores livsbane, så flytter vi ikke så langt omkring.

»Vi flytter en hel del, når vi er i 20’erne; vi flytter hjemmefra, begynder at læse, finder vores første job og danner par og får børn, men når vi først har etableret os, så flytter vi ikke ret meget mere«, siger lektor emeritus Henrik Toft Jensen fra Roskilde Universitet, der netop er ved at færdiggøre et forskningsprojekt om flyttemønstre med kollegaerne Viggo Plum og Peter Skriver.

I 2017 flyttede knap 900.000 borgere ifølge Danmarks Statistik, og mere end tredjedel – 335.000 – var unge i 20’erne.

Det er typisk begivenheder i vores liv, der får os til at flytte, siger projektdirektør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter. Og begivenhederne falder tættest i de unge år.

»Når du først har rundet 50 år, er sandsynligheden for at flytte helt i bund. Det er en myte, at ’de gamle flytter til byen’ for at nyde kunst- og kulturlivet. Der er ingen tal, som kan dokumentere, at det er en tendens. Derimod bliver ’de gamle’ generelt boende, når børnene er flyttet hjemmefra«, forklarer Liliegreen.

Danskere flytter knap seks gange som voksne, viser en undersøgelse fra kommunikationshuset Dentsu Aegis Network, mens flyttelysten er størst blandt unge under 35 år, som fortæller, at de er flyttet fire gange, siden de fyldte 18.

»Det overraskede os, at danskerne ikke flytter flere gange, men der er selvfølgelig tale om et gennemsnit. Vi kan se, at flytningerne er knyttet til livsfaser, hvor der så at sige er behov for at flytte«, siger forbrugeranalytiker Anne Knudsen, Dentsu.

»Dykker vi ned i materialet, kan vi se, at singler i højere grad er begyndt at angive behov for forandring som årsag til, at de flytter, så der er måske begyndt at ske noget«, siger hun videre.

serie Derfor flytter vi Danskerne flytter i gennemsnit 5,88 gange i deres voksenliv, viser en undersøgelse, som kommunikationshuset Dentsu Aegis Network har foretaget blandt 3.000 danskere. Unge mellem 26 og 35 år opgiver, at de er flyttet 3,94 gange i gennemsnit, siden de fyldte 18 år. Oftest flytter vi, når livet ændrer sig. Når vi skal studere, får en partner, får børn, bliver skilt, bliver alene eller får en ny familie. I de kommende uger fokuserer vi på flytninger, der bryder det gængse mønster.

Holder af byen

Forskerne fra Roskilde Universitet har også analyseret pendlingsmønstre på Sjælland.

»Højtuddannede pendler i stigende omfang ud af hovedstaden efter arbejde på Sjælland«, siger Henrik Toft Jensen.

I 2008 pendlede 27.000 fra Region Hovedstaden til Sjælland, og trods finanskrisen steg pendlingen til 32.500 i 2016.

»Normalt falder pendling i krisetider, og det gjorde pendlingen også fra Sjælland mod hovedstaden. Vi kan se, at en væsentlig del af lægerne på Næstved Sygehus bor i Region Hovedstaden, det samme gælder for en del af gymnasielærerne på Næstved Gymnasium. Det tyder på, at højtuddannede begynder karrieren langt væk fra deres bopæl, mens de venter på jobbet i hovedstaden«, siger Toft Jensen.

I 2017 flyttede 47.000 fra København, men 32.000 flyttede inden for Region Hovedstaden. Det er kun Aarhus uden for Sjælland som for alvor trækker i københavnerne. 1.500 københavnere flyttede til Aarhus sidste år.

Forfatter Karen Lumholt, som står bag den netop udkomne antologi ’Fremtidens fællesskaber’ på vegne af Selskab for Fremtidsforskning, mener, at der er et stort potentiale for anderledes boformer.

»Der sker meget lige nu blandt de unge. Der er mange, som har en drøm om at leve i et fællesskab, hvor de bor. Det rigtige tilbud om en anderledes og mere fællesskabsorienteret boform skal være der, når du er i den fase af livet, hvor du danner par og får børn«, siger hun.