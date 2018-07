Går imod tendensen: Flere ældre er dårlige betalere Mens der på landsplan er færre, der bliver registreret som dårlige betalere, går det i den modsatte retning for ældre over 60 år. Ændrede låneregler kan være en del af skylden.

Normalt sidder man med en forestilling om, at i takt med man bliver ældre, bliver ens økonomiske situation også mere stabil. Nu viser det sig imidlertid, at mens andelen af 18-60-årige i Danmark, der er registreret som dårlige betalere, er faldende, sker det modsatte for dem, der er fyldt 60. Her stiger andelen af dårlige betalere nemlig. Det viser nye tal fra Experian, der driver RKI-registreret over dårlige betalere.

Fra 2010 til i år er andelen af dårligere betalere i aldersgrupperne fra 61 år og opefter bare steget og steget. For 61-70-årige er andelen gået fra 1,4 til 2,5 procent, for 71-80-årige fra 0,4 til 1,1 procent, for 81-90-årige fra 0,1 til 0,4 procent og for de ældste over 91 er tallet gået fra 0,05 til 0,2 procent.

Tallene ligger for de ældre et godt stykke under landsgennemsnittet på 4,5 procent, men hvorfor netop det grå guld går i modsat retning af den generelle nedadgående udvikling kan være svært at svare på. En årsag kan være, at Finansministeriet har strammet lånereglerne siden finanskrisen. Særligt de afdragsfrie lån kan forårsage problemer og være svære at forny for de ældre, hvis lånet ikke ligger indenfor 60 procent af ejendomsværdien.

»Hvis man var 60, da man tegnede et afdragsfrit lån og tænkte, man bare kunne forny det og leve resten af livet uden at betale afdrag, har man forregnet sig. Det kan man jo ikke længere, især ikke hvis ejendomsværdien er faldet siden da, og det kan være en af årsagerne til, at vi ser de her tal«, siger Claus Blendstrup, der er seniorkonsulent med særlig fokus på pensionisters økonomi hos Ældresagen.

Claus Blendstrup mener, at det er positivt, at de ældre generelt set har godt styr på deres økonomi, hvilket den lave andel i forhold til landsgennemsnittet udtrykker. Alligevel kan det have ramt de ældre, at de seneste års økonomiske opsving primært har haft en positiv betydning for erhvervsaktive og ikke på samme måde smitter af på pensionister, der for længst har trukket sig fra arbejdsmarkedet.

»Der er jo flere, der kommer i arbejde, og folk finder hurtigere et nyt job, hvis de mister det gamle. En folkepension stiger jo bare to procent om året, og så har en pensionist ikke samme mulighed for at arbejde mere, hvis privatøkonomien pludselig får det svært«, siger Claus Blendstrup.

Fokus på ældre i stedet for unge

De nye tal fra Experian viser også, at de 61-70-årige er den aldersgruppe, der samlet set skylder det største beløb. 104.393 kr. mangler skyldnere i den aldersgruppe i gennemsnit at betale - godt 40.000 kr. mere end gennemsnittet. Det skyldes blandt andet, at de ældre har haft flere år til at udvikle en større gæld, siger Mette Frølund, der er kundeansvarlig i Experian.

De sidste mange år har de fleste historier om RKI-registret handlet om, at for mange unge blev optaget, og at der skulle rettes øget opmærksomhed mod dem, så de ikke tidligt i livet endte i RKI. Måske er det på tide, at man flytter fokus hen mod de ældre.

»Man har fokuseret meget på, at de unge ikke skal registreres i RKI, og det ser ud til at virke. Det er godt. Men man bør måske begynde at kigge lidt mere mod de ældre i stedet«, siger hun.

Mette Frølund forklarer, at Experian ikke har mulighed for at kortlægge, om der for eksempel forekommer en geografisk eller uddannelsesmæssig spredning i tallene.

Ligesom Claus Blendstrup mener hun, at en forklaring på den negative udvikling kan være, at ændringer i samfundet kan være foregået, uden at en del af de ældre har bemærket det.

»Der kan være en tendens til, at man ikke fokuserer nok på den situation, man står i, efter man har forladt arbejdsmarkedet«, siger Mette Frølund.

Er man i tvivl, om man står registreret i RKI, kan man tjekke det her. Der kan man ligeledes finde råd og vejledning, hvis man er registreret eller skylder penge.