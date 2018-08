Metoderne til at klimamærke alt fra mad til møbler er klar, men: Detailhandlen og virksomheder tøver Danske politikere, brancher og ngo’er sover i timen, mener en dansk ekspert i det nye system.

Forestil dig en frostpizza, hvor melet til dejen kommer fra Italien, tomaterne er spanske og osten er fransk. Krydderierne kommer måske fra Marokko. Produktionen foregår i Italien, men emballagen er fremstillet i Kina.

Med sådan en vare, som sagtens kunne findes i en dansk frysedisk, er det uhyre vanskeligt at regne ud, hvor meget den belaster miljø og klima på sin vej fra markerne og ned i forbrugerens mave.

Ikke desto mindre er det den slags øvelser som eksperter og udvalg igennem 15 år har arbejdet på at kunne gennemføre i et projekt under EU-Kommissionen. PEF - eller Product Environmental Footprint - hedder metoden, som gennem livscyklusanalyser viser, hvor meget et kilo svinekød, et metalrør, en t-shirt eller en øl har belastet miljø og klima.

Et system, der kan danne grundlag for at mærke varerne og dermed gøre det lettere for forbrugerne at vælge de varer, der belaster miljø og klima mindst.

Nu skal markederne bare i gang med at bruge de nye metoder, mener Preben Kristensen, der koordinerer både et dansk netværk af danske interresenter og NGO’ere og et nordisk af myndighedsrepræsentanter og særlige eksperter under Nordisk Ministerråd.

Alle siger noget pænt i skåltalerne, men når det kommer til stykket, så ryster de alle på hånden Preben Kristensen, netværkskoordinator

»Danmark var med til at efterlyse en fælles løsning ved årtusindskiftet, og nu er vi så langt, at vi skal se at få sat markedet bag den forandring, som en fælles mærkning kan give«, siger Preben Kristensen. Han påpeger, at over 20 produkter er klar med en PEF-metode, som ifølge Kommissionen kan danne grundlag for en troværdig mærkning af f.eks. sko, olivenolie eller kattemad.

I Italien arbejder regeringen på at skabe et mærke ’made green in Italy’, for at fremhæve de mere bæredygtige produkter. Også en belgisk detailkæde arbejder på at bruge PEF til at stille krav til leverandørerne. Det kan netop gøres med sammenlignelige analyser i ryggen, mener Preben Kristensen.

Blandt danske virksomheder har Carlsberg, Danish Crown og Rockwool været med i pilotprojekter, men udover dem kniber det med at få danske virksomheder og detailhandel med på at få kortlagt deres varers belastning, mener han.

»Jeg er frustreret over, at der ikke er nogen, der tager fat. Alle siger noget pænt i skåltalerne, men når det kommer til stykket, så ryster de alle på hånden«, siger Preben Kristensen, og peger på at udelukkende Landbrug og Fødevarer anbefaler PEF, mens Dansk Erhverv og industrien tøver. Og at blandt andet Coop afviser at bruge PEF-systemet til at mærke deres varer overfor forbrugerne.

Dyrevelfærd og økologi tæller ned

Men Coop er klar til at bruge PEF-metoderne, når de vælger leverandører og stiller krav til deres produkter, oplyser chef for CSR (social ansvarlighed, red.) Thomas Roland.

»Vi ser PEF som et godt redskab business to business, men ikke så velegnet til at mærke varerne overfor forbrugerne. Med PEF kan vi vælge de leverandører, der gør det så godt som muligt på deres felt«, siger Thomas Roland.

Det kan åbne vores øjne for, hvad der reelt bliver brugt af naturens ressourcer for at producere mad. Det er rigtig bæredygtighed Asger Krogsgaard, formand for danske svineproducenter

Den enkelte PEF-metode gælder for en enkelt type vare, så det mest bæredygtige svinekød kan ikke sammenlignes med det mest bæredygtige oksekød. Thomas Roland savner, at PEF har nogle af de spørgsmål med, som er vigtige for forbrugerne og miljøet i dag.

»Dyrevelfærd indgår ikke, og økologisk drift vil ofte betyde, at vurderingen bliver dårligere. PEF er indrettet, så den mest intensive produktion altid vinder. Der måles på miljøaftryk per kilo gris, og en fritgående gris løber rundt i det fri og spiser 15-20 procent mere foder. Det er ikke effektivt«, siger Thomas Roland, som også påpeger, at PEF ikke tager hensyn til biodiversitet, der hvor varen produceres.