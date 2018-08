Designforsker: »Moden er i dødskramper. Den er so ikke bare yesterday, men yester-century«

Tøjet var nyt under den københavnske modeuge, som løb af stablen i denne uge. Trends var nye. Bud på nye farver, former og længder var nye. Men modeugen som ide er gammel og måske pensionsmoden. For modebranchens traditionelle cyklus er ude af trit med den virkelighed, som designere, kunder og butikker oplever. Der er alt for meget tøj, alt for lidt af det sælges til fuld pris, designerne bliver bimse, butikkerne har svært ved at løbe rundt, og forbrugernes skabe er fyldt med ubrugt tøj, de forsøger at slippe af med.

Tidslinje Modens historie 1858: Charles Frederick Worth, en engelsk designer bosat i Paris, krediteres for at have ’opfundet’ modens sæsonopdeling. Selvfølgelig gik folk i tykt tøj om vinteren og tyndt om sommeren før, men han var den første, der viste færdige kollektioner for sine klienter i modsætning til tidligere, hvor tøjet blev designet til kunderne, når de bestilte det. Tøjet bliver syet til hver enkelt kunde. 1868: Magasin du Nord åbner og har egen kjolesalon, som syr kjoler efter mål til borgerskabets frøkener og fruer. Mange af mønstrene kom fra Paris, kjolerne blev fremvist på opvisninger for inviterede gæster. Kjolesalonen lukker i 1978. 1943: Den første modeuge afholdes i New York, fordi de amerikanske journalister på grund af krigen ikke kan rejse til Europa og se modenyhederne. Den afholdes halvårligt med en sommer- og en vinterkollektion og kaldes Press Week. 1945: »Sådan en vil vi også have«, tænkte de i Paris og lavede en modeuge. Modeugen viser sommer- og vinterkollektioner. Det er couture-tøj, altså tøj, der sys til hver enkelt kunde. 1947: Kæden H&M (som på det tidspunkt hedder Hennes, i og med at M’et der står for Mauritz, først tilføjes i 1967, da kæden Mauritz opkøbes) åbner med et nyt koncept, der skal sikre billigt tøj til kvinder. Tøjet er stangtøj, der ikke tilrettes den enkelte kunde. 1956: Det danske firma Dranella grundlægges. Op gennem 1960’erne laver mærket stangtøj til unge kvinder, inspireret af moden i London. 1967: Yves Saint-Laurent gør det prestigefyldt at lave pret-a-porter, da han som første couture-designer åbner modehuset Rive Gauche, der sælger eksklusivt færdigsyet tøj. 1988: Den spanske kæde Zara indleder sin internationale ekspansion. Mærket er især kendt for at kunne levere tøj på kun to til fire uger fra design til salg i butikkerne, hvilket sker, når Zara fortolker internationale modetrends (så længe der er ændret ti procent i et design, kan det juridisk ikke betragtes som en kopi). Zara laver op til 20 kollektioner om året og leverer nye varer i sine butikker to gange om ugen. 1994: Munthe plus Simonsen etableres. Mærket er sammen med Day Birger et Mikkelsen og Bruuns Bazaar med til at redefinere dansk mode, der bliver kendt som boheme-afslappet mode, man kan cykle i. Mærkerne holder storslåede shows frem til finanskrisen. Mærkerne laver to årlige kollektioner. Flere laver billigere undermærker såsom Bruuns Bazaars BZR. Antallet af kollektioner stiger op gennem nullerne og i tierne. 2006: Copenhagen Fashion Week stiftes formelt. 2011: Cruise-kollektionerne bliver stadig vigtigere. Oprindeligt var cruise-kollektionerne nøjagtigt det, deres navn angiver: en kollektion af let sommertøj til velhavere, der skulle på krydstogt i køligere vintermåneder. Chanel lavede sin første i 1919, men knap 100 år senere er cruise-kollektionerne, der nu kaldes pre-kollektioner, de største og vigtigste salgsmæssigt. Der kommer to om året. 2016: Burberry er blandt de første, der lancerer kollektioner efter konceptet see now, buy now, hvor forbrugeren online eller i butikker kan købe det tøj, der vises på catwalken samme dag. Flere mærker som Tommy Hillfiger og Tom Ford følger med. Tom Ford opgiver dog igen, fordi Tom Ford ganske vist sælger flere varer på kort sigt, men når hypen dør ud, falder salget. 2018: Burberry afsløres i at afbrænde lagervarer for 232 mio. kr. Vis mere

Groft sagt lader modebranchen, som om man stadig er hr. Schwann fra Damernes Magasin i ’Matador’, der sælger tøj til byens fruer. En ny kjole til sommer, en ny frakke til vinter og måske en fin kjole til oberstens fester. Sådan ser virkeligheden ikke ud mere.

»Introduktionen af fast fashion i 1990’erne har skubbet til tempoet i modeindustrien, så der i stedet for to sæsoner nu er en tendens til, at der kommer en konstant strøm af nye produkter på hylderne. Det har overophedet modeindustrien«, siger Maria Mackinney-Valentin, ph.d. og lektor ved Institut for Bygningskunst og Design.

En gang var der to årlige kollektioner. Nu laver selv mindre firmaer mindst fire, ofte otte kollektioner om året, og store highstreet-kæder som Zara laver 20 om året og leverer nye varer i butikkerne to gange om ugen.

Nogle firmaer har oven i de mange kollektioner også lanceret konceptet see now, buy now, hvor forbrugerne online kan købe tøjet det sekund, det vises.

Alle disse tiltag betyder en overflod af tøj, som butikkerne forsøger at sælge på udsalg, som heller ikke længere finder sted to gange om året, men mindst fire: sommer, vinter og to såkaldte mid season sales i maj og oktober plus det adopterede amerikanske tilbudskoncept Black Friday i slutningen af oktober. Og så kommer der lige kampagner og fødselsdage oveni.





Nogle modehuse vil ikke sælge deres varer billigt, fordi de frygter, det vil betyde, at forbrugerne opfatter mærket som mindre eksklusivt. Det gælder f.eks. det britiske luksusmærke Burberry, som i juli blev afsløret i at have brændt varer for 28 mio. pund, ca. 232 mio. kr., i 2017. Burberrys pressekontor er ikke vendt tilbage på forespørgsler, om der var see now, buy now-tøj blandt de afbrændte varer. Burberry har i en kommentar forsikret om, at afbrændingen er sket på så miljøvenlig en facon som muligt, men har ikke forholdt sig til, hvorfor firmaet har haft en overproduktion til en værdi af knap en kvart milliard kroner.





»Moden er i dødskramper. Den er so ikke bare yesterday, men yester-century«, siger Else Skjold, ph.d. og adjunkt på Designskolen Kolding, der ikke vil tituleres som modeforsker, fordi »det er så gammeldags. Jeg forsker i design og bæredygtighed«.

»Engang var moden magisk. Det er den virkelig ikke længere. Jeg taler ikke om, at vi alle sammen skal gå i couture, men at vi skal kunne finde en pæn kjole eller en pæn skjorte, der passer til vores krop. Jeg oplever en reel hunger efter god pasform og et stykke ordentligt stof hos mange forbrugere, men modebranchen laver tøj i tynde materialer af syntetiske fibre i pasformer, der klæder ufatteligt få personer« siger hun.

»Branchen jagter de unge forbrugere og går op i at vise det nyeste hele tiden, om det skal være tern eller gult eller orange, men virkeligheden er, at det går de færreste forbrugere op i. Der er en mangel på forbindelse mellem den logik, der driver modebranchen, og de behov hos dem, der bruger tøjet«.













Vi vil af med vores fejlkøb

Beviset ser Rebecca Vera Stahnke dagligt. Hun er kvinden bag genbrugskonceptet Veras, hvor tanken er, at det skal være nemt at komme af med sit brugte tøj, også det tøj, der ikke er dyre mærkevarer. Hun åbnede den første butik i 2016, har nu også en i Odense og en på vej i Århus. I butikkerne kan man aflevere sit tøj og bytte det til nyt brugt tøj.

»Der er en helt sindssygt stigende interesse for at komme af med sit tøj. Vi har aldrig fået så meget tøj ind. Virkelig. Selv i løbet af sommeren, som ellers er helt død i detailhandlen, får vi 10-15 Ikea-sække om ugen. Vi får så overdrevet meget Vero Moda, H&M, Monki og Weekday, og meget af det har stadig tags på. Folk har så mange fejlkøb liggende derhjemme«, siger hun.





Modetips Køb smart ind Kend sæsonerne. Vinterkollektionerne leveres sidst på sommeren, så mangler du en vinterfrakke, er det nu, den skal købes (eller så snart du kan overskue tanken om ti minutter i uld i et prøverum). Få et forhold til din lokale butik, så du ved, hvad de har købt ind, og hvornår de får det leveret. Tænk fremad. Køb ind på udsalg. Al erfaring viser, at man år efter år får brug for f.eks. vanter og halstørklæder. Køb ind, og læg på lager, når der er udsalg i januar. Brug også udsalget til at købe basisvarer som strik, der kan bruges i årevis. Hav is i maven. Hvis din vinterfrakke trænger til at blive udskiftet, så brug den gamle i november og december, og køb på udsalget, der begynder i december. Hop med på genbrugsbølgen. Der er de seneste ti år opstået et enormt marked for genbrugstøj og -sko af høj kvalitet. Hold øje med loppemarkeder (Holte, Lyngby og Gentofte er gode bud) og blandt ansatte i modebranchen. Tjek udvalget på Trendsales og Tradano. Køb færre ting af bedre kvalitet. Vedligehold dem, og gå til skrædderen, hvis du ikke selv kan reparere dem. Det er ofte ikke særlig dyrt at få f.eks. en ny lynlås i en kjole. Vis mere









Hun bliver også tilbudt overskydende tøj fra andre leverandører som vaskerier.

»Vi kan ikke håndtere endnu større mængder. Vi sorterer alt tøj, vi får ind. Over halvdelen går til samarbejdspartnere som Kirkens Korshær, mens resten sælges i vores egen butik, for holdningen til at gå i genbrug har ændret sig. Selv min mor, der engang nægtede at give mig et knus, når jeg havde genbrugstøj på, går i genbrug nu. Her kan man finde noget unikt, og folk er trætte af at ligne hinanden og købe alt for meget, de ikke får brugt«.

Designere siger fra

Men overophedningen rammer ikke kun forbrugerne og producenter. Designerne orker ikke mere. Store internationale navne som Alber Elbaz, der var chef for Lanvin, og Hedi Slimane, der var chef for Saint Laurent, forlod deres job, fordi den kreative proces var presset. Danske Malene Birger sagde op i det mærke, hun har lagt navn til, og mindre designere som Trine Wackerhausen, der havde mærket Wackerhaus, har også givet op. I 2016 lukkede hun sit firma.

»Da jeg begyndte, lavede vi to kollektioner, så fire, seks, otte. Men man sælger jo ikke lige så mange stykker tøj fra hver kollektion, når man laver otte kollektioner, som når man laver to, så hvert stykke tøj, man sælger, bliver mindre rentabelt. Omkostningerne per stykke tøj er de samme, så man tjener meget mere, når man producerer 1.000 styk i stedet for 100. Som branchen er skruet sammen, er den ikke økonomisk rentabel«, siger hun.

»Der er en asymmetri mellem behov og sæson. Vintervarerne bliver leveret, længe før det er vinter, fordi alle butikker vil være først med varerne. Det betyder bare, at vintertøj, der burde være i sæson i december, er outdated, fordi der kommer nye varer som sommertøj, mens det stadig er koldt. Tøj har ikke længere en værdi i sig selv, kun når det er en nyhed. For mig var det også hjerteblod og tanker, men det forsvandt fuldstændig, og der blev mindre plads til at være kreativ, fordi man var underdrejet arbejdsmæssigt. Der er jo også en grænse for, hvor mange vidunderligheder, man kan ryste ud af ærmet om måneden. Men der skulle hele tiden laves nyt«.

Trine Wackerhausen er ikke helt holdt op med at lave tøj. Hun designer nogle få styles, der sælges hos Sabine Poupinel i indre København.

»Jeg laver én ting af gangen. Jeg har haft en buksedragt, som vi har opdateret i nogle nye farver. Sabine kan måske sige til mig »jeg mangler bukser i butikken« eller »kunne du lave en kjole«, fordi hendes kunder efterspørger det. Det er helt vildt dejligt at have tid til at nørde med detaljerne og især at lave tøj, som kunderne mangler og gerne vil bruge, i stedet for at stå og brøle ud over verden og ikke ane, om nogen hører det«.

Men lige nu brøler modebranchen videre. De internationale modeuger går i gang i New York i september. Derefter er der modeuge i London, Milano og Paris. I februar i København. Hjulet drejer.

Og tøjsækkene strømmer ind hos Rebecca Vera Stahnke.